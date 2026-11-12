“Anadolu’nun Alcatraz’ı” yeni yüzüyle ziyaretçilerini ağırlıyor

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Sinop Tarihi Cezaevi’nin hafızasında edebiyatın da önemli bir yeri bulunuyor. Burada kalan isimlerin başında, Türk edebiyatının önemli yazarlarından Sabahattin Ali geliyor. 12 Mayıs 1933’te Sinop Cezaevi’ne gönderilen Ali, burada geçirdiği günlerde “Hapishane Şarkısı V” adlı şiirini kaleme aldı. İlk dizesiyle hafızalara kazınan şiir, daha sonra “Aldırma Gönül” adıyla tanındı.Şiir, 1976 yılında Kerem Güney tarafından bestelendi. 1977’de Edip Akbayram ve Dostlar’ın seslendirmesiyle geniş kitlelere ulaştı. Sabahattin Ali’nin cezası, Cumhuriyet’in 10’uncu yılı dolayısıyla çıkarılan af kapsamında 29 Ekim 1933’te sona erdi.Ali’nin yanı sıra Refik Halit Karay, Ruhi Su, Zekeriya Sertel, Kerim Korcan ve Burhan Felek gibi isimler de cezaevinde kalan tanınmış kişiler arasında yer aldı. Müzedeki dijital anlatımlar ve canlandırmalar, ziyaretçilere bu isimlerin cezaevi günlerinden kesitler sunuyor.