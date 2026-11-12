Türkiye’nin “tek fiyordu” Hamsilos ile 163 yıllık İnceburun Feneri ziyaretçilerini bekliyor

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Fenerin hikâyesinde Çilesiz ailesinin ayrı bir yeri var



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait fenerin bakımını beş kuşaktır Çilesiz ailesinin üyeleri üstleniyor. Bakanlığın açıklamasına göre görev, sırasıyla Şaban, Haşim, Ahmet ve Hüseyin Çilesiz’den geçerek Erol Çilesiz’e ulaştı. Babası fenerde görev yaparken burada dünyaya gelen Erol Çilesiz, 1992’den bu yana aynı fenerde hizmet veriyor. Aileden devraldığı görevi sürdüren Çilesiz, fenerin bakım ve kontrollerini gerçekleştirerek ışığının kesintisiz yanmasını sağlıyor.



Tek günde iki durak



Hamsilos ve İnceburun, Sinop Yarımadası’nda aynı gezi rotasında ziyaret edilebilecek iki önemli nokta olarak öne çıkıyor. Güne Hamsilos Koyu’nda başlayıp Akliman’da piknikle devam eden ziyaretçiler, öğleden sonra İnceburun’a uzanarak tarihi feneri ve Karadeniz’in uçsuz bucaksız manzarasını görebiliyor.