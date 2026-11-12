Türkiye’nin “tek fiyordu” Hamsilos ile 163 yıllık İnceburun Feneri ziyaretçilerini bekliyor
Sinop’ta denizle ormanın buluştuğu Hamsilos Koyu ile Anadolu’nun en kuzey noktasındaki tarihi fener, doğa ve tarih meraklılarına aynı gezi rotasında iki farklı deneyim sunuyor.
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Anadolu’nun en kuzeyindeki Sinop Yarımadası, doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla dikkat çekiyor. Şehir merkezine yaklaşık 11 kilometre mesafedeki Hamsilos Koyu, “Türkiye’nin tek fiyordu” olarak biliniyor. Çam ormanlarıyla çevrili, denizin kara içerisine doğru uzandığı koy, jeolojik açıdan “ria” tipi kıyı oluşumu olarak tanımlanıyor. Deveci Deresi vadisinin alt kesiminin sular altında kalmasıyla şekillenen koy, doğal yapısıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Koruma altında
Hamsilos, 1991’de koruma altına alındı. Akliman ile birlikte 2007’de tabiat parkı ilan edilen bölgede, Sinop Üniversitesi tarafından biyoçeşitliliğe yönelik bilimsel çalışmalar yürütülüyor. Koyun güneyinde planlanan nükleer santral projesi ise doğaseverler arasında bölgenin geleceğine ilişkin endişelere yol açıyor.
163 yıldır yol gösteriyor
Hamsilos’un batısında, Türkiye’nin en kuzey noktası İnceburun’da yükselen fener, 1863’ten bu yana Karadeniz’de seyreden gemilere yol gösteriyor. Sinop şehir merkezinin yaklaşık 25 kilometre kuzeybatısında bulunan taş yapı, kare tabanlı gövdesi üzerinde sekizgen prizma biçiminde yükseliyor. Beyaz renkli fenerin yüksekliği 12 metre, deniz seviyesinden ışık yüksekliği ise 26 metre. Bir dönem gaz yağıyla çalışan fener, bugün elektrikle ışık veriyor ve her 20 saniyede dört kez çakıyor. Kulesi ziyarete kapalı olan yapı ve çevresi, Türkiye’nin en kuzey noktasında fotoğraf çektirmek isteyenlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.
Fenerin hikâyesinde Çilesiz ailesinin ayrı bir yeri var
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait fenerin bakımını beş kuşaktır Çilesiz ailesinin üyeleri üstleniyor. Bakanlığın açıklamasına göre görev, sırasıyla Şaban, Haşim, Ahmet ve Hüseyin Çilesiz’den geçerek Erol Çilesiz’e ulaştı. Babası fenerde görev yaparken burada dünyaya gelen Erol Çilesiz, 1992’den bu yana aynı fenerde hizmet veriyor. Aileden devraldığı görevi sürdüren Çilesiz, fenerin bakım ve kontrollerini gerçekleştirerek ışığının kesintisiz yanmasını sağlıyor.
Tek günde iki durak
Hamsilos ve İnceburun, Sinop Yarımadası’nda aynı gezi rotasında ziyaret edilebilecek iki önemli nokta olarak öne çıkıyor. Güne Hamsilos Koyu’nda başlayıp Akliman’da piknikle devam eden ziyaretçiler, öğleden sonra İnceburun’a uzanarak tarihi feneri ve Karadeniz’in uçsuz bucaksız manzarasını görebiliyor.