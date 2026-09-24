Tur minibüsü, kamyonet ve otomobil çarpıştı 15'i turist 17 kişi yaralandı

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Manavgat D400 Karayolu'nda saat 17.15 sıralarında meydana gelen kazada, tur minibüsü, kamyonet ve otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

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İlk belirlemelere göre kazada 15'i turist 17 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.