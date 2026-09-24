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İki otomobil çarpıştı kazada 3 kişi yaralandı

24.09.2026 - 18:42Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KASTAMONU (İHA)

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Kastamonu’da iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

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Kaza, Kastamonu-Daday karayolu Subaşı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.N.A. idaresindeki 37 SA 378 plakalı Opel marka otomobil ile G.D. yönetimindeki 06 BK 3213 plakalı otomobil çarpıştı.

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Kazada sürücüler ile G.Ç. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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