Kastamonu'da görenleri hayrete düşüren manzara! Toprağa gömülen evin sadece çatısı gözüküyor

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Burası altı dükkan gibi, üstünde iki daire olan üç katlı bir binaydı. Zonguldak'ta şehir hayatından bıkan Saadettin Toros isimli ağabeyimiz yaptı burayı. Kivi bahçeleri falan kurdu, çok güzel bir yerdi ama kısmet değilmiş. Fazla bir zaman geçiremeden sel geldi, onun da hevesini kuruttu" diye konuştu.