Tunceli'de devasa engerek yılanı görüntülendi

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Edinilen bilgiye göre, Varlıkonak köyünde yaşayan Muammer Güzel, bahçe sulama borularının bulunduğu alana gittiği sırada büyük bir engerek yılanıyla karşılaştı.

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Güzel, panik yapmak yerine yılana "Ne yapıyorsun burada" diyerek rahat tavırlar sergiledi. Yılanı cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alan Güzel, herhangi bir müdahalede bulunmadan bölgeden uzaklaştı.