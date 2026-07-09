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Tunceli'de devasa engerek yılanı görüntülendi

09.07.2026 - 20:43Güncellenme Tarihi:

Kaynak: TUNCELİ (İHA)

Tunceli'de devasa engerek yılanı görüntülendi

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Varlıkonak köyünde koca engerek yılanı görüntülendi.

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Edinilen bilgiye göre, Varlıkonak köyünde yaşayan Muammer Güzel, bahçe sulama borularının bulunduğu alana gittiği sırada büyük bir engerek yılanıyla karşılaştı.

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Güzel, panik yapmak yerine yılana "Ne yapıyorsun burada" diyerek rahat tavırlar sergiledi. Yılanı cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alan Güzel, herhangi bir müdahalede bulunmadan bölgeden uzaklaştı.

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