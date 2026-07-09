Tarihi dokusu ve eşsiz atmosferiyle ünlü Kapadokya, dünyanın en iyi gün batımı destinasyonu seçildi

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Ziyaretçilerden Abdulkadir Önügören ise, "Kapadokya'yı herkesin gelip görmesi gerektiğini düşünüyorum. Gün batımını burada deneyimleyebilmek çok özel bir an. Kapadokya'yı daha önce sosyal medyada görmüştüm. Bu nedenle gelip görmek ve bu atmosferi yaşamak istedim." ifadelerini kullandı.