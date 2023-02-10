Tüm Türkiye'den yardım yağıyor! En temel ihtiyaçlar açıklandı

Depremin vurduğu kentlere, Türkiye’nin dört yanından yardımlar gidiyor. Yardım konvoylarından yollar tıkandı. Deprem bölgesinde gıda, su, yiyecek ihtiyaçları büyük oranda gideriliyor, en büyük eksikliğin ise çadır, konteynır, yakıt, seyyar tuvalet ve iş makineleri olduğu belirtiliyor. Milliyet'te yer alan habere göre uzmanlar ve vatandaşlar “Yardım yağıyor, gelen yardımların ihtiyaç sahiplerine ve ihtiyaç olan bölgelere ulaşması için iyi bir koordinasyon şart” diye uyarıyor.

Gani Bereketoğlu (Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı): “Adıyaman’da öncelikli ihtiyacımız çadır, battaniye ve seyyar tuvalet. Gıda, kıyafet temininde sıkıntımız yok, ancak barınma sorununun giderilmesi için daha fazla çadır gönderilmesi gerekiyor. Jeneratör ve iş makineleri de ihtiyaçlar arasında. En temel ihtiyacımız barınma ve buna bağılı ısınma sorunu.”

Mustafa Buluntu (Kahramanmaraş Ticaret Sanayi Odası Başkanı): “Birinci önceliğimiz barınma ve ısınma. Yiyecek, içecek, battaniye yeteri kadar geldi. Bu ihtiyaçlarımız karşılanıyor ancak daha çok çadır ve konteynırın yanı sıra iş makinelerine de gereksinim duyuyoruz. Aracı olanlar, geceleri otomobillerinde geçiriyor. Çadır ve konteynır sıkıntısı giderilip, akaryakıt ihtiyacının giderilmesi en önemli sorunumuz. Yiyecek, içecek, battaniye sıkıntımız ise kalmadı.”

Oğuz Ata Sadıkoğlu (Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı): “Çadır ihtiyacı en öncelikli sorunumuz. Ekmek ve su artık geliyor. Depolar dolu ama dağıtımda sıkıntı var. Üyelerimizle gıda malzemelerini toparlayıp dağıtmaya çalışıyoruz. Akaryakıt gelmeye başladı. İş makineleri de geldi ve yeni yeni enkazda çalışmalara başlandı. Hijyen problemi de var.”

Osman Özdemir (Adıyaman Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı): “Kente en acil olarak çadır lazım. Enkaz kaldırmak için kullanılacak hilti ve iş makinelerine de ihtiyacımız var. Kıyafet, yiyecek, içecek fazlasıyla var ancak iş makinesi, jeneratör ve akaryakıt tedariğinin hızlandırılması gerek. Seyyar tuvalet ve seyyar çeşme de acil ihtiyaç listesinde.”

Bekir Avan (Gaziantep Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı): “Bölgede en büyük sıkıntı İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde. Öncelikle enkaz altında kalıp, hayatta olanların kurtarılması için iş makinelerinin sevk edilmesi gerekir. İki ilçemizde en büyük sorun barınma ve ısınma. Akaryakıt sıkıntısı, bu açıdan önemli. İslahiye ve Nurdağı’nda çadır, konteynır ve akaryakıt aciliyeti söz konusu.”

‘BATTANİYE VE ISITICI LAZIM’

Mehmet Emin Yılmaz (Gaziantep Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı): “Kent merkezinde sıkıntılı bir durum yok. Ancak İslahiye ve Nurdağı için akaryakıt, eldiven, bere, içlik, battaniye ihtiyacı söz konusu. İki ilçeye de gıda malzemeleri geldi. Ekmek, meyve suyu, süt, kuru gıda dağıtımı yapıldı. İki ilçe için özellikle bebek bezi, biberon da ihtiyaçlar arasında.”

İnal Büyükaşık (Hatay İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı): “Öncelikli ihtiyacımız akaryakıt ve ısınmayı sağlayacak aletler. Antakya’ya en önce akaryakıt sevkiyatının hızlandırılması, insanların soğuktan korunmasını sağlayacak battaniye, ısıtıcı ve malzemelerin temin edilmesi gerekiyor.”

Rasim Can (Hatay Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı): “Hatay’da büyük yıkım yaşadık. Çadır, akaryakıt ihtiyacımız öncelikli. Kente daha çok jeneratör ve iş makinesi yollanmalı. İnsanların yiyecek ve giyecek sıkıntısı kalmadı. Ancak çadır konteynır, ve akaryakıt en öncelikli ihtiyaçlar.”