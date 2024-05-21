Tükenmişlik Sendromu nedir? Oyuncu Müjde Uzman’ın hastalığı tükenmişlik sendromu nasıl ortaya çıkar, belirtileri neler, tedavi nasıl yapılır?

Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncularından Müjde Uzman, tükenmişlik sendromuna yakalandı. Hastane odasından yaptığı paylaşımla sevenlerini korkuttu.

TÜKENMİŞLİK SENDROMU NEDİR?

Tükenmişlik sendromu, ilk olarak 1974 yılında Herbert Freudenberger tarafından tanımlanmıştır. Bu sendrom, kişinin fiziksel ve zihinsel enerji seviyelerinin düşmesi sonucu ortaya çıkan kronik bir tükenmişlik halidir. Tükenmişlik sendromu, genellikle iş hayatında sürekli olarak yüksek stres altında çalışan bireylerde gelişir ve zamanla kişinin tüm yaşam kalitesini etkiler.

TÜKENMİŞLİK SENDROMUNUN NEDENLERİ

Tükenmişlik sendromunun birçok nedeni olabilir. İşte bu sendromun en yaygın nedenleri:



Aşırı İş Yükü: Sürekli olarak aşırı iş yükü altında çalışmak, bireyin fiziksel ve zihinsel enerji seviyelerini tüketir. Bu durum, tükenmişlik sendromunun en yaygın nedenlerinden biridir.



Yetersiz Destek: İş yerinde veya kişisel yaşamda yeterli duygusal ve sosyal destek almayan bireyler, daha yüksek tükenmişlik riski taşırlar.



Mükemmeliyetçilik: Kendi kendine yüksek hedefler koyan ve her zaman mükemmel performans sergilemek isteyen bireyler, tükenmişlik sendromuna daha yatkındır.



Kontrol Eksikliği: İş yerinde kontrol eksikliği yaşayan bireyler, stres ile başa çıkmakta zorlanabilir ve bu da zamanla tükenmişliğe yol açabilir.



İş-Yaşam Dengesi Bozukluğu: İş ve özel yaşam dengesi bozulduğunda, bireyler dinlenme ve yenilenme fırsatı bulamazlar, bu da tükenmişlik riskini artırır.

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TÜKENMİŞLİK SENDROMU BELİRTİLERİ NELERDİR?

Yavaş ve sinsi bir şekilde ilerleyen tükenmişlik sendromu belirtilerini kendinde hisseden kişilerin en yakın sağlık kuruluşuna başvurması gerekir. Dünya üzerinde pek çok kişi, zorlu yaşam şartlarına ayak uydurmak ve mücadele etmek zorunda olması nedeni ile yaşanan bu duygular kaçınılmaz olarak ortaya çıkabilir. Hastalık tedavi edilmezse ve yaşanan stres dolu yaşam şartları devam ederse hastalığın belirtileri artarak devam eder. Tükenmişlik sendromunun belirtileri kişiye göre değişir. En çok görülen tükenmişlik sendromu belirtileri şunlardır:

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Bedensel tükenmişlik hissi

Ruhsal tükenmişlik hissi

Kişiyi esir eden olumsuz düşünceler

İşten soğuma

Karamsarlık

Başarısızlık hissi

Basit işleri bile bitirmekte zorlanma

Umutsuzluk

Kendini değersiz hissetme

Azalmış mesleki güven

Unutkanlık ve dalgınlık

Uyku problemleri

Dalgınlık

Dikkat eksikliği

Kabızlık ve ishal gibi bağırsak sorunları

Baş, sırt ve bacaklar gibi vücudun çeşitli yerlerinde ağrı hissetme

Kalp çarpıntısı ve solunum güçlüğü

Tükenmiş Sendromu Tedavisi Nasıl Yapılır?

Tükenmişlik sendromu, bireyin hayatını alt üst etse de bu hastalığın belirli bir tedavisi bulunuyor. Fakat pek çok insan yaşadığı bu duyguları ciddiye alarak bir sağlık kuruluşuna başvurmaktan kaçınıyor. Tedavi süreci kişiden kişiye göre değişiyor. Sendromun ilerlemişlik düzeyine göre tedavinin yöntemi değişir.

Semptomlar çok şiddetli değilse kişinin kendi alacağı önlemler, iş hayatında ve sosyal hayatında yapacağı düzenlemeler ile büyük ölçüde ortadan kaldırılabilir. Ama bunun sağlanabilmesi için kişinin ruh sağlığına ilişkin tüm muayenelerin dikkatli bir şekilde yapılmış olması gerekir. Sendromun aşırı şekilde şiddetlenmiş olduğu kişilerde, kişinin iş ya da sosyal hayatına devam edememesi ve çok etkilenmesi durumunda ise, hekim tarafından ilaç tedavisi önerilebilir.

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