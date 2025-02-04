Trenler tıklım tıklım! Doğu Ekspresi'nde yer bulamayan Erzurum - Kars yolcularına ek sefer konuldu

Yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi gören Kars'ta ziyaretçilerin son noktası ise komşu il Erzurum oluyor. Kars'ın turistik ve kültürel yerlerini gezen vatandaşlar, daha sonra Erzurum'a gitmek için Turistik Bölgesel Tren'i tercih ediyor.

Çeşitli illerden Turistik Doğu Ekspresi veya tur firmaları aracılığıyla Kars'a gelen vatandaşların büyük çoğunluğu dönüşte uçak yolculuğunu tercih ediyor.

4 SAATLİK MASALSI YOLCULUK

Kars-Erzurum arası yolculuğu farklı boyuta taşıyan Bölgesel Turistik Ekspresi ile 4 saat süren yoluculukta misafirlerine kısa da olsa masalsı bir yolculuk sunuyor. 230 kişi kapasiteli olan Kars-Erzurum Turistik Bölgesel Tren'i Cuma, Cumartesi, Pazar günlerinde Kars'tan 07.15, Erzurum'dan ise 14.55'te hareket ediyor. Tren 60 koltuk kapasiteli 4 pulman vagondan oluşuyor.

Tek yön bilet ücreti sabit ve kişi başı KDV dahil 500 TL. Kars-Erzurum arasında sefer yapan Turistik Bölgesel Tren bölge turizmine de önemli katkı sağlıyor.