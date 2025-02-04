GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemTrenler tıklım tıklım! Doğu Ekspresi'nde yer bulamayan Erzurum - Kars yolcularına ek sefer konuldu
HaberlerGündem Haberleri Trenler tıklım tıklım! Doğu Ekspresi'nde yer bulamayan Erzurum - Kars yolcularına ek sefer konuldu

Trenler tıklım tıklım! Doğu Ekspresi'nde yer bulamayan Erzurum - Kars yolcularına ek sefer konuldu

04.02.2025 - 09:41Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Trenler tıklım tıklım! Doğu Ekspresi'nde yer bulamayan Erzurum - Kars yolcularına ek sefer konuldu

Turistik Doğu Ekspresi treni, talebin yoğun olduğu dönemde vatandaşların talebini alternatif bir trenle karşılayarak Kars-Erzurum ile Erzurum-Kars arasında seferlerini sürdürüyor.

Yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi gören Kars'ta ziyaretçilerin son noktası ise komşu il Erzurum oluyor. Kars'ın turistik ve kültürel yerlerini gezen vatandaşlar, daha sonra Erzurum'a gitmek için Turistik Bölgesel Tren'i tercih ediyor.

Trenler tıklım tıklım Doğu Ekspresinde yer bulamayan Erzurum - Kars yolcularına ek sefer konuldu

Çeşitli illerden Turistik Doğu Ekspresi veya tur firmaları aracılığıyla Kars'a gelen vatandaşların büyük çoğunluğu dönüşte uçak yolculuğunu tercih ediyor.

Trenler tıklım tıklım Doğu Ekspresinde yer bulamayan Erzurum - Kars yolcularına ek sefer konuldu

4 SAATLİK MASALSI YOLCULUK

Kars-Erzurum arası yolculuğu farklı boyuta taşıyan Bölgesel Turistik Ekspresi ile 4 saat süren yoluculukta misafirlerine kısa da olsa masalsı bir yolculuk sunuyor. 230 kişi kapasiteli olan Kars-Erzurum Turistik Bölgesel Tren'i Cuma, Cumartesi, Pazar günlerinde Kars'tan 07.15, Erzurum'dan ise 14.55'te hareket ediyor. Tren 60 koltuk kapasiteli 4 pulman vagondan oluşuyor.

Trenler tıklım tıklım Doğu Ekspresinde yer bulamayan Erzurum - Kars yolcularına ek sefer konuldu

Tek yön bilet ücreti sabit ve kişi başı KDV dahil 500 TL. Kars-Erzurum arasında sefer yapan Turistik Bölgesel Tren bölge turizmine de önemli katkı sağlıyor.

    Güncel Haberler

    Ankara'da inşaat alanında yangın
    #Gündem

    Ankara'da inşaat alanında yangın

    Antalya'da tsunamide yıkılan 2 bin yıllık deniz feneri restore ediliyor:
    #Gündem

    Antalya'da tsunamide yıkılan 2 bin yıllık deniz feneri restore ediliyor:

    Asrın felaketinde sağ kurtuldu! Hatay'da Rönesans Rezidans'ın enkazından 2 gün sonra kurtulan kadın korku dolu saatleri anlattı
    #Gündem

    Asrın felaketinde sağ kurtuldu! Hatay'da Rönesans Rezidans'ın enkazından 2 gün sonra kurtulan kadın korku dolu saatleri anlattı