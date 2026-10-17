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GündemDevletin verdiği yüzde 50 hibe ile kurdukları seralar gelir kaynakları oldu! Bakanlığı projesi Şırnaklı üreticiye can suyu oldu
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Devletin verdiği yüzde 50 hibe ile kurdukları seralar gelir kaynakları oldu! Bakanlığı projesi Şırnaklı üreticiye can suyu oldu

17.10.2026 - 19:24Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Haaber Merkezi

Bakanlık ve valiliğin hayata geçirdiği proje Şırnaklı üreticilere hayat verdi. Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde ailelerin devletten aldıkları yüzde 50 ile kurdukları seralar gelir kaynakları oldu.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Şırnak Valiliği öncülüğünde hayata geçirilen proje ile aileler, devletten aldıkları yüzde 50 hibe ile sera projesi hayata geçirdi. Belde de kurulan 10 adet serada sebze yetiştiriliyor.

2Devletin verdiği yüzde 50 hibe ile kurdukları seralar gelir kaynakları oldu! Bakanlığı projesi Şırnaklı üreticiye can suyu oldu

Üreticilerden Halit Babat, bir dönüm arazisinde kurduğu serada yılın ilk salatalık hasadını yaptı. Verimli toprakları sayesinde yılda 3 hasat yapan üreticiler, salatalık kilosunu 35 liradan satıyor.

3Devletin verdiği yüzde 50 hibe ile kurdukları seralar gelir kaynakları oldu! Bakanlığı projesi Şırnaklı üreticiye can suyu oldu

Pazar konusunda zorlandıklarını söyleyen üreticiler, yetkililerin ürün satışında pazar konusunda yardımcı olmalarını talep etti. Babat, devlet desteğiyle projeyi aldıklarını belirterek, "Ağustos'un ikinci haftasından beri başladık.

4Devletin verdiği yüzde 50 hibe ile kurdukları seralar gelir kaynakları oldu! Bakanlığı projesi Şırnaklı üreticiye can suyu oldu

Çevresine göre mikro klima alanı olan bir belde. Burada daha çok sera yapılabilir, evlerini geçindirebilirler.

5Devletin verdiği yüzde 50 hibe ile kurdukları seralar gelir kaynakları oldu! Bakanlığı projesi Şırnaklı üreticiye can suyu oldu

Buradan Hilal beldesine kadar 5 kişi bu seralardan yaptı. Yeni olduğu için pazar konusunda zorluk yaşıyoruz.

6Devletin verdiği yüzde 50 hibe ile kurdukları seralar gelir kaynakları oldu! Bakanlığı projesi Şırnaklı üreticiye can suyu oldu

Yüzde 50 biz, yüzde 50 devletin desteğiyle oldu. Bu proje sayesinde ailelerimizi geçindiriyoruz" dedi.

7Devletin verdiği yüzde 50 hibe ile kurdukları seralar gelir kaynakları oldu! Bakanlığı projesi Şırnaklı üreticiye can suyu oldu

 

 

8Devletin verdiği yüzde 50 hibe ile kurdukları seralar gelir kaynakları oldu! Bakanlığı projesi Şırnaklı üreticiye can suyu oldu

 

 

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