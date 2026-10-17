Devletin verdiği yüzde 50 hibe ile kurdukları seralar gelir kaynakları oldu! Bakanlığı projesi Şırnaklı üreticiye can suyu oldu

1

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Şırnak Valiliği öncülüğünde hayata geçirilen proje ile aileler, devletten aldıkları yüzde 50 hibe ile sera projesi hayata geçirdi. Belde de kurulan 10 adet serada sebze yetiştiriliyor.