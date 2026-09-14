TRAFİK SİGORTASINDA YENİ TARİFE! İstanbul’da 19 bin 405 TL’ye çıktı: Sürücünün basamağı fiyatı katlıyor

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Zorunlu trafik sigortasında yeni tarife araç sahiplerinin gündemine girdi. Eylül 2026 için belirlenen azami primlerde artış yapılırken, özellikle İstanbul’daki otomobil sahipleri için açıklanan rakamlar dikkat çekti.

İstanbul’da özel kullanımda olan, elektrikli olmayan bir otomobil için 4. basamak azami trafik sigortası primi 19 bin 405 TL oldu.

Ancak bu rakam, İstanbul’daki her sürücünün trafik sigortası için 19 bin 405 TL ödeyeceği anlamına gelmiyor.

Zorunlu trafik sigortasında fiyat; aracın bulunduğu il, araç türü, kullanım şekli, yakıt türü ve sürücünün hasarsızlık basamağına göre değişiyor. Sigorta şirketleri de belirlenen tavan tutarın altında farklı fiyat teklifleri sunabiliyor.

TRAFİK SİGORTASINDA 19 BİN 405 TL KİMLER İÇİN GEÇERLİ?

19 bin 405 TL’lik tutar, Eylül 2026 tarifesinde İstanbul’da özel kullanım otomobil için 4. basamaktaki azami brüt prim olarak uygulanıyor.

Dördüncü basamak sistemin başlangıç noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Sürücünün geçmişteki hasar durumu arttıkça daha düşük basamaklara inilerek prim yükseliyor; hasarsız geçen yıllarda ise üst basamaklara çıkıldıkça indirim uygulanıyor.

Bu nedenle aynı şehirde, aynı tür otomobil için bile iki sürücü çok farklı trafik sigortası teklifleriyle karşılaşabiliyor.

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İSTANBUL’DA TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI NE KADAR?

Eylül 2026 tarifesinde İstanbul’da özel kullanım otomobiller için azami primler basamağa göre önemli ölçüde değişiyor.

0. basamak: 58.214 TL

1. basamak: 45.601 TL

2. basamak: 36.869 TL

3. basamak: 28.137 TL

4. basamak: 19.405 TL

5. basamak: 18.434 TL

6. basamak: 15.524 TL

7. basamak: 11.643 TL

8. basamak: 9.702 TL

Böylece İstanbul’da 0. basamak ile 8. basamak arasında aynı otomobil için azami prim açısından yaklaşık 6 kat fark oluşabiliyor.

EYLÜLDE TRAFİK SİGORTASINA NE KADAR ZAM GELDİ?

İstanbul’da özel kullanım otomobil için 4. basamak azami prim ağustos ayında 19 bin 71 TL seviyesindeydi.

Eylül tarifesiyle rakam 19 bin 405 TL’ye yükseldi. Bu, yaklaşık yüzde 1,75’lik artış anlamına geliyor.

Aynı artış otomobil başta olmak üzere birçok araç grubunda uygulanırken bazı ticari araçlarda artış oranı daha yüksek gerçekleşti.

ANKARA VE İZMİR’DE TRAFİK SİGORTASI NE KADAR?

Tavan fiyatlar yalnızca basamağa göre değil, aracın kayıtlı olduğu ile göre de değişiyor.

Eylül 2026 tarifesinde özel kullanım otomobil için 4. basamak azami prim;

İstanbul’da 19.405 TL

Ankara’da 18.855 TL

İzmir’de 18.306 TL

olarak uygulanıyor.

Türkiye’nin bazı illerinde ise aynı kategoride tavan tutar 17 bin 391 TL’ye kadar düşüyor.

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TRAFİK SİGORTASINDA HASARSIZLIK BASAMAĞI NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Zorunlu trafik sigortasında hasarsızlık sistemi, sürücünün ödeyeceği prim üzerinde en büyük etkiye sahip unsurlardan biri.

Sistemde alt basamaklar daha yüksek riskli sürücüler için uygulanırken, hasarsız şekilde geçirilen dönemler sürücüyü üst basamaklara taşıyor.

Bu nedenle İstanbul’da 4. basamakta 19 bin 405 TL olan tavan tutar, 8. basamakta 9 bin 702 TL’ye kadar geriliyor.

Buna karşılık 0. basamakta azami prim 58 bin 214 TL’ye çıkıyor.

TRAFİK SİGORTASI FİYATI HER ŞİRKETTE AYNI MI?

Hayır.

Zorunlu trafik sigortasında SEDDK tarafından belirlenen sistem kapsamında şirketlerin aşamayacağı bir azami prim, yani tavan fiyat bulunuyor.

Sigorta şirketleri bu tavanın altında farklı prim teklifleri verebiliyor.

Bu nedenle aynı araç ve sürücü için farklı sigorta şirketlerinden alınan teklifler arasında fiyat farkı oluşabiliyor.

Tavan fiyat, sürücünün mutlaka ödeyeceği rakam değil; sigorta şirketinin ilgili risk grubu için isteyebileceği azami tutarı gösteriyor.

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ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA TRAFİK SİGORTASI DAHA MI UCUZ?

Eylül tarifesinde elektrikli otomobiller için azami primler, diğer yakıt türündeki araçlara göre daha düşük uygulanıyor.

Örneğin İstanbul’da 4. basamakta diğer yakıt türündeki özel kullanım otomobil için tavan prim 19 bin 405 TL iken elektrikli otomobilde azami tutar yaklaşık 17 bin 464 TL seviyesinde.

Bu nedenle aracın yakıt türü de trafik sigortası primini doğrudan etkileyen unsurlar arasında bulunuyor.

TAKSİ, MİNİBÜS VE OTOBÜSLERDE FİYATLAR DAHA YÜKSEK

Ticari yolcu taşımacılığında kullanılan araçlarda trafik sigortası primleri otomobillere göre çok daha yüksek seviyelere çıkabiliyor.

İstanbul’da 4. basamakta eylül ayı azami primleri;

Taksi: 57.482 TL

Minibüs: 39.019 TL

18-30 koltuklu otobüs: 55.611 TL

31 ve üzeri koltuklu otobüs: 137.776 TL olarak uygulanıyor.

Hasar basamağı düştükçe bu rakamlar daha da yükseliyor.

Bu nedenle bazı araç türlerinde yüz binlerce liraya ulaşan trafik sigortası tavan primleri görülebiliyor.

TRAFİK SİGORTASINA EKİMDE DE ZAM GELECEK

Araç sahiplerini ilgilendiren bir sonraki değişiklik ise 1 Ekim’de yürürlüğe girecek.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun yayımladığı yeni genelgeye göre eylül ayında uygulanan azami primler, 1 Ekim 2026’dan itibaren yüzde 1,5 artırılacak.

Taksi, minibüs ve otobüs gruplarında ise bu orana 2 puan daha eklenecek.

Buna göre bu araç gruplarında ekim ayındaki artış oranı yüzde 3,5 olacak.

Yeni oranlar 1 Ekim’den itibaren düzenlenecek poliçelerde geçerli olacak.

19 bin 405 TL’lik tutar, Eylül 2026 tarifesinde İstanbul’da özel kullanım otomobil için 4. basamaktaki azami brüt prim olarak uygulanıyor.

Dördüncü basamak sistemin başlangıç noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Sürücünün geçmişteki hasar durumu arttıkça daha düşük basamaklara inilerek prim yükseliyor; hasarsız geçen yıllarda ise üst basamaklara çıkıldıkça indirim uygulanıyor.

Bu nedenle aynı şehirde, aynı tür otomobil için bile iki sürücü çok farklı trafik sigortası teklifleriyle karşılaşabiliyor.

TRAFİK SİGORTASI NELERİ KARŞILIYOR?

Zorunlu trafik sigortası, sigortalı aracın üçüncü kişilere verdiği zararları poliçedeki teminat limitleri kapsamında karşılıyor.

2026 yılı için maddi zarar teminatı araç başına 400 bin TL, kaza başına 800 bin TL olarak uygulanıyor.

Sağlık giderleri ile sakatlanma ve ölüm teminatlarında kişi başına limit ise 3,6 milyon TL.

Kaza başına toplam teminat, aracın kullanım grubuna göre değişiklik gösterebiliyor.

TRAFİK SİGORTASI İLE KASKO AYNI ŞEY DEĞİL

Zorunlu trafik sigortası ile kasko sıklıkla birbirine karıştırılıyor.

Trafik sigortası, kazada karşı tarafa verilen zararların karşılanmasına yönelik zorunlu bir sigorta türü.

Kasko ise aracın kendi zararlarını poliçe şartlarına göre güvence altına alan isteğe bağlı bir sigorta.

Bu nedenle trafik sigortası yaptırılmış olması aracın kendi hasarlarının da otomatik olarak karşılanacağı anlamına gelmiyor.