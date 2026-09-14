Tekirdağ'ın yüzde 90'ı tarandı: Riskli bina sayısı belirlendi

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Tekirdağ'da, NKÜ ve Tekirdağ Valiliği girişimleriyle 1 yıl önce 'Deprem Bina ve Envanterleri Projesi' başlatıldı. Proje kapsamında ilk olarak Çorlu ilçesi pilot bölge seçilirken, devam eden süreçte kapsam genişletildi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve AFAD'ın da destekleriyle 230 bin bina üzerinde tarama başlatıldı. Toplam 50 kişiden oluşan ekiple süren taramalarda yüzde 90 seviyesine ulaşılırken, 2 ile 3 bin arasında binanın, olası depremde ciddi hasar görebileceği veya toptan göçmeye gidebileceği tespit edildi.



NKÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Dr. Öğretim Görevlisi Ahmet Bal, Tekirdağ'ın Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde olduğuna dikkat çekerek, "Bildiğiniz gibi ülkemizdeki en aktif fay Kuzey Anadolu Fay Hattı. Bu ülkemizi Van'dan Tekirdağ'a kadar bölen bir fay hattıdır ve Türkiye'deki büyük depremlerin birçoğu bu fay hattında meydana gelmektedir. Son 100 yıllık, hatta 100 yılı aşkın zamanda, Tekirdağ'da önemli bir deprem de olmadı bu fay hattı üzerinde. Ve Tekirdağ bu faya 10 kilometreden daha yakın mesafededir ve nüfus olarak baktığımızda 2 milyon kişi yaklaşık bu fay hattının etrafındadır. Dolayısıyla bu hassasiyet olunca Tekirdağ Valiliği ve Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve AFAD'ın da katkılarıyla bina envanter projesini hızlandırdı. Bu bir yıldır devam eden bir projeydi" dedi.