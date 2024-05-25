Trafik denetimlerinde 424 bin 432 sürücüye ceza

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyet ve jandarma trafik ekiplerimizce 16-23 Mayıs 2024 tarihleri arasında 2 milyon 697 bin 728 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 291 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 120 bin 76, periyodik muayenesi yaptırılmamış 27 bin 713, emniyet kemeri kullanmayan 18 bin 431, sürücü belgesiz araç kullanan 16 bin 130 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 440 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; toplam 424 bin 432 araca/sürücüye işlem yapıldı" ifadelerini kullandı.

Sürücülere trafik kurallarına harfiyen uymaları çağrısı yapan Yerlikaya, "Aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım" dedi.