Trabzon’da turizm sezonu açıldı! Turist sayısında yüzde 27 artış yaşandı

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Trabzon’da 2026 yılının yaz turizmi sezonunun açılışı ünlü turizm merkezi Uzungöl’de gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen programa; Trabzon Valisi Tahir Şahin, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, Uzungöl dernek başkanları ve işletmeciler katıldı. Programda konuşan Vali Tahir Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, geçen yıla oranla şehre gelen turist sayısındaki artışı ve 2026 yılı yaz sezonu için değerlendirmelerde bulundular.

‘TRABZON’A GELEN TURİST SAYISINDA YÜZDE 27 ARTIŞ VAR’

Geçen yılın ilk 5 ayına oranla bu yıl Trabzon’a gelen turist sayısında yüzde 27 artış olduğunu aktaran Vali Şahin, “Büyükşehir, ilçe belediyelerimiz ve güvenlik birimlerimizle huzurun kenti Trabzon’un turizm alanında en önemli destinasyonlarından Uzungöl’de sezon açılışında bir aradayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın enerji alanında ülkemize çok kıymetli, değerli katkılarından, şehrimiz ve Bayburt ilimizin de faydalandığı yaklaşık 110 milyon dolarlık bir enerji tesisinin hizmete alınması programından ötürü buraya geldik. Ülkemiz her alanda gelişiyor, enerjiden altyapıya ve üstyapıya varıncaya kadar. Trabzon ise her alanda geliştiği gibi turizm alanında da gelişiyor. Geçen yılın ilk 5 ayına göre, 2026 yılının ilk 5 ayında yerli ve yabancı toplam turist sayısında yüzde 27 oranında bir artış var. Şehrimizin her alanda gelişmesi için hep beraber kurumlar koordineli bir şekilde çalışmaya devam edecek. Yeni sezonumuz hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

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‘TRABZON’UN GELİŞEN TRENDİ TURİZM’

Trabzon’un gelişen trendinin turizm olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, “Uzungöl dünyanın nadide doğal güzelliği olan bölgelerinden, destinasyonlarından bir tanesi. Hepinizin malumu Trabzon’umuzun da son yıllarda gelişen trendi turizm. Dolayısıyla bütün destinasyonlarımızda olduğu gibi Uzungöl’ümüzde de gelecek olan misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak ve uğurlamak adına başta güvenlik tedbirleri olmak üzere bizler için önemli. Şunu da büyük bir mutlulukla ve gururla ifade etmek istiyorum; Sayın Valimizin nezdinde şu anda Trabzon, Uzungöl veya Trabzon'daki bütün alanlarımızla beraber en güvenli turizm bölgelerinden biridir” ifadelerini kullandı.

‘SÖYLEMLERİ DİKKATE ALMIYORUZ’

Başkan Genç, Trabzon turizmine yönelik olumsuz söylemlere ilişkin soru üzerine şunları söyledi:

“O konuların artık gündeme gelmesini arzu etmiyoruz. Daha doğrusu söylemleri dikkate ve kale almıyoruz. Bir kısım marjinal bir grup, Trabzon turizmini, Trabzon'a gelen turistler ölçeğiyle beraber bir yargı ile yargılamak istiyorlar. Bundan üzülüyoruz, işin doğrusu üzüntü duyuyoruz. Gitgide artan bir trendimiz de var. Geçen yıl Trabzon'a 1 milyon 447 bin turist geldi ama Uzungöl’e 2,5-3 milyon yerli turizmle beraber gelen ziyaretçimiz var. Bunu sadece araç sayısı ile beraber bile ölçümleyebiliyoruz. Buraya gelen turistler, ister İngiliz olsun, ister Suudi Arabistan'dan gelsin, ister Kafkasya'dan gelsin. Burası dünyanın bütün ülkeleri tarafından cazip bir şehir, cazip bir bölge. Geçen sene 188 ülke vatandaşının girdiği bir şehirden bahsediyoruz. Dolayısıyla üzülüyoruz ama artık onlara gülüp geçeceğiz. Çok dikkate almayacağız. Onların marjinal bir grup olduğunu, arkalarında da ideolojik bir saplantı olduğunu biliyoruz. Bunun tespitlerini yaptık, biliyoruz. Devletimiz de bu konuda sağ olsun bize yardımcı oluyor. Güvenlik güçlerimiz de bize yardımcı oluyor. Onlarla beraber, buraya gelen turistlerin diniyle, milliyetiyle beraber Trabzon'u ve Trabzon insanlığını yargılamaya kalkıyorlar. Artık onlara cevap bile vermeyeceğiz.”