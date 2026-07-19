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Beylikdüzü'nde inşaat işçisinin korkunç ölümü: İskeleden kayıp düştü

19.07.2026 - 09:38Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
Beylikdüzü'nde inşaat işçisinin korkunç ölümü: İskeleden kayıp düştü

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde iskelede dengesini kaybedip düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Olay, saat 09.30 sıralarında Yakuplu Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat işçisi Azat N. çalıştığı sırada dengesini kaybederek inşaatın iskelesinden düştü. Azat N'nin düştüğünü gören çalışma arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.

Beylikdüzünde inşaat işçisinin korkunç ölümü: İskeleden kayıp düştü

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri işçiyi düştüğü yerden kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi Olay yerinde yapılan yaralı Azat N. ambulansta hastaneye kaldırıldı. Azat N. ağır yaralı olarak kaldırıldı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İnşaat yetkilileri ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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