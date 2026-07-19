Emekli oldu, memleketine döndü: Fındık yokluğundan doğan lezzeti yeniden gün yüzüne çıkardı

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Mısır unu baklavasının ortaya çıkış hikâyesini anlatan İpekçi, geçmişte Dernekpazarı ve Of'un yukarı kesimlerinde fındığın çok az bulunduğunu, elde edilen ürünün ise temel ihtiyaçları karşılamak için satıldığını belirterek bu nedenle düğünlerde, kız isteme törenlerinde ve hacdan dönenlere ikram edilmek üzere farklı bir tatlı arayışına girildiğini ifade etti. Karadenizli kadınların ürettiği çözümün mısır unu helvasını buğday unundan açılan yufkaların arasına koyarak hazırlanan özel bir baklava olduğunu dile getiren İpekçi," Emekli olduktan sonra memleketim olan Dernekpazarı'na geldim. Mısır unu baklavasının hikâyesi bir asırlık bir döneme rast geliyor. Bir asır öncesinde Dernekpazarı bölgesinde, Of'un yukarı kesimlerinde fındık çok fazla yoktu. Olan kısmını da buradaki insanlar temel ihtiyaçlarını karşılamak için satıyorlardı. Bundan dolayı baklava yapma ihtiyacı doğdu. Hacca gidenler için olsun, gelin ve damat için, düğünler için. Burada Karadenizli kadının üstün zekâsı ön plana çıktı. 'Nasıl baklava yapalım, nasıl bir tatlı yapalım?' diye düşünmüşler. Önce mısır unu helvası yapmışlar. Buğday unuyla yaptıkları yufkanın arasına koyup hacdan gelenlere hediye olarak, kız istemeye gittikleri zaman da hediye olarak götürmüşler. Biz de eskiden kalan bu tadı biraz daha özgünleştirip modern hâle getirdik. Arasına tereyağıyla kavrulmuş mısır ununu koyuyoruz. Şu anda fındık da olduğu için fındık ekleyerek biraz daha modernleştirip insanların damak zevkine sunmaya çalıştık" dedi.