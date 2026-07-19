Bir yılda fiyatı 10 katına çıktı: Soğan altın yılını yaşıyor

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Düşük verimin fiyatların artmasına neden olduğunu vurgulayan Çelik, "Fiyatların bu kadar yükselmesine de karşıyız. Hem tüketiciyi hem de üreticiyi korumak istiyorsak soğanın 20 TL ile 30 TL arasından fazla olmaması lazım. Biz tarımın devamlılığından yanayız. Fiyatın yükselmesinden mutlu değilim. Çünkü benim ülkeme Mısır'dan ağaç gibi soğanların getirilmemesi lazım. Ay sonunda Türkiye'de soğan bollaşacak. Ama bu süreçte insanlarımız fırsatçılık yapıyor. Biz hiçbir zaman fırsatçılıktan yana değiliz. Vicdani rahatsızlığımız var" şeklinde konuştu.