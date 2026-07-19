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Avcılar korkutan patlama: 4 mahalle susuz kaldı

19.07.2026 - 09:28Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
Avcılar korkutan patlama: 4 mahalle susuz kaldı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde İSKİ ekibinin çalışması sırasında ana su hattı patlayınca 4 mahalle susuz kaldı.

İSKİ ekibi Cihangir Mahallesi Burnaz Caddesi’nde bir arızayı gidermek için çalışma başlattı. Görevlinin kullandığı iş makinesi saat 23.30 sıralarında ana su borusunu deldi. Basınçlı su metrelerce fışkırırken, çevredeki bir iş yeri ve sokak su içerisinde kaldı. İş makinesi ile su borusunu kapatma çabalarının yetersiz kalması üzerine ana vana kapatıldı.

Avcılar korkutan patlama: 4 mahalle susuz kaldı

Şebeke hattındaki hasar nedeniyle Ambarlı, Merkez, Cihangir ve Denizköşkler Mahallesi’nde sular kesildi. Onarım çalışmalarının en az 6 saat süreceği belirtildi.

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