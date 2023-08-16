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'Toplum Yararına Program' 9 ay uzatıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, depremden etkilenen illerde uygulanan 50 bin kişilik 'Toplum Yararına Program' süresinin 9 ay uzatıldığını duyurdu.

16.08.2023 - 07:44 | | ANKARA, (DHA)-
'Toplum Yararına Program' 9 ay uzatıldı

Bakan Işıkhan, X hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesinde yaraları sarmaya, vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde kamu hizmetlerinin devamlılığını sağlamak ve vatandaşlarımızın en çok ihtiyaç duydukları anda yanlarında olmak adına tahsis ettiğimiz 50 bin kişilik Toplum Yararına Program süresini 9 ay uzatıyoruz" açıklamalarında bulundu. 

Toplum Yararına Program 9 ay uzatıldı

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