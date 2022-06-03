Toplu taşıma pazar günü ücretsiz! LGS'ye girecek öğrenciler ve görevli öğretmenler yararlanacak
LGS'ye girecek öğrenciler ve görevli öğretmenler için sınavdan 2 saat önce ve sonrasında toplu taşımanın ücretsiz olacağı duyuruldu.
03.06.2022 - 13:35 |
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, 5 Haziran Pazar günü 17 bin 915 okulda yapılacak.
Liselere geçiş sistemi sınavının yapılacağı gün, öğrenci ve öğretmenler toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanacak.
Sınava giriş ve görevli belgelerini gösteren öğrenci ve öğretmenler için sınavdan 2 saat önce ve 2 saat sonra ulaşım ücretsiz olacak.