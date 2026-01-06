GAZETE VATAN ANA SAYFA
Toplu taşıma fiyatları 5 lira birden yükseldi! Açıklama geldi

06.01.2026 - 23:38Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kırşehir'de şehir içi toplu ulaşım ücretleri, Belediye Meclisinde alınan karar doğrultusunda 2026 yılı için zamlandı. Yeni tarifeye göre; 19 TL olan tam biniş ücreti 25 TL'ye, öğrenci biniş ücreti ise 13 TL'den 18TL'ye yükseldi.

Kırşehir Belediye Meclisi'nin 20 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilen toplantısının ikinci oturumunda alınan karar kapsamında, şehir içi otobüs hatlarında geçerli olan ücret tarifesi zamlandı. Buna göre, 2025 yılında 19 TL olan tam biniş ücreti 25 TL'ye yükseltildi. Öğrenci biniş ücreti ise 13 TL'den 18 TL'ye çıkarıldı. İkametgahı Kırşehir'de bulunan öğrenciler için uygulanan indirimli biniş ücreti de 8 TL'den 13 TL'ye yükseltildi.

Yeni ücret tarifesi, kent genelindeki şehir içi otobüslerde uygulanmaya başlandı.

