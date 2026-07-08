Bomba gibi patlayan buzdolabı sonrası evde büyük maddi hasar oluştu

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Buzdolapları içindeki malzemelerle birlikte gitti. Kışlık yazlık erzakımız içindeydi. Hep ziyan oldu çöpe attık. Buzdolabının üstündeki Kuran cüzü sapasağlam duruyor. Dolap yandı, Kuran-ı Kerim yanmadı. Kitabımız böyle bir kitap. Yangının yan tarafında çocuk yatıyordu. Gece işe gidiyordu. Yangını fark edip camları açmış. Ben olsam o kadar da yapamazdım. 61 yaşındayım, ilk defa başıma böyle bir şey geldi" dedi.