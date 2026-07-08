Karabük'te polisten kaçan şahsa bedeli pahalıya patladı: Dur ihtarına uymayan o sürücüye acımadı!
08.07.2026 - 14:29Güncellenme Tarihi:
Karabük'te emniyet güçlerinin "dur" ihtarına uymayarak tehlikeli bir şekilde kaçan ve uzun süren bir kovalamaca sonucu saniyeler içinde kıskıvrak yakalanan lüks otomobil sürücüsüne adeta ceza yağdı. Trafik güvenliğini riske atan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 492 bin 719 lira idari para cezası kesilirken, kaçışta kullanılan araç ise 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.
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Karabük'te polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan sürücüye 492 bin 719 lira ceza kesilirken aracı ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları denetim çerçevesinde 06 EJL 836 plakalı otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü ekipleri peşine taktı.
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Ekiplerin takibi sonucu 5000 Evler Bahçelievler Mahallesi 121. Sokak'ta yakalanan sürücü hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında toplamda 492 bin 719 lira para cezası kesildi.
Ekiplerin takibi sonucu 5000 Evler Bahçelievler Mahallesi 121. Sokak'ta yakalanan sürücü hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında toplamda 492 bin 719 lira para cezası kesildi.
Öte yandan, 06 EJL 836 plakalı araç 60 gün süreyle yediemin otoparkına çekildi.