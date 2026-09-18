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TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI 2026: Borcunu peşin kapatana yüzde 25 İndirim: 228 bin konut ve iş yerini kapsayan dev kampanya başlıyor!

18.09.2026 - 16:52Güncellenme Tarihi:
Müberra Gören / Muhabir
Müberra Gören / Muhabir
TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI 2026: Borcunu peşin kapatana yüzde 25 İndirim: 228 bin konut ve iş yerini kapsayan dev kampanya başlıyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan (TOKİ) konut ve iş yeri satın alan vatandaşları yakından ilgilendiren yeni indirim kampanyasını duyurdu. Kampanya çerçevesinde borcunu peşin ödeyen hak sahiplerine yüzde 25 oranında indirim uygulanacak.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan (TOKİ) konut ve iş yeri satın alan vatandaşları yakından ilgilendiren yeni indirim kampanyasını duyurdu. Kampanya çerçevesinde borcunu peşin ödeyen hak sahiplerine yüzde 25 oranında indirim uygulanacak.

 

KAMPANYANIN DETAYLARI VE TARİH ARALIĞI

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bu önemli fırsat için takvim belli oldu. Buna göre;

  • Kampanya Tarihleri: İndirim kampanyası 22 Eylül - 19 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak.

  • Kapsam: Yaklaşık 340 milyar TL tutarındaki 228 bin konut ve iş yeri hak sahibi bu kampanyadan faydalanabilecek.

  • Kısmi Ödeme Kolaylığı: Borcunun tamamını kapatmaya imkanı olmayan vatandaşlar da unutulmadı. Borç bakiyesinin en az yüzde 25'ini ödeyen hak sahipleri, yatırdıkları bu tutar üzerinden de yine yüzde 25 indirim hakkından yararlanabilecek.

 

KİMLER KAMPANYADAN FAYDALANABİLECEK?

TOKİ'nin başlattığı bu indirim imgesinden yararlanabilmek için belirli şartların taşınması gerekiyor:

  • Satış işlemleri 2025 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri 2025 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla başlamış olan konut ve iş yeri sahipleri kampanyaya dahil edilebilecek.

  • Kalan taksit sayısı 12 ay ve daha az olan hak sahipleri bu kampanyadan faydalanamayacak.

 

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşların, belirtilen tarihler arasında satış işlemlerini gerçekleştiren ilgili bankaya müracaat etmesi gerekiyor. Başvuru yapmadan önce alıcıların, içinde bulunulan aya ait taksit ödemesini yapmış olması şartı aranıyor. Belirtilen süre (19 Ekim) sonrasında yapılacak borç kapatma veya kısmi ödemelerde ise söz konusu yüzde 25 indirim oranı geçerli olmayacak.

 

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