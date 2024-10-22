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Tıra çarpan ehliyetsiz sürücü 5,46 promil alkollü çıktı

Edirne'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil seyir halindeki tıra çarptı. Kaza sonrası yapılan kontrolde, sürücünün 5,46 promil alkollü olduğu ve ehliyetine daha önce el koyulduğu belirlendi.

22.10.2024 - 09:57 |
Tıra çarpan ehliyetsiz sürücü 5,46 promil alkollü çıktı

Kaza, 21.30 sıralarında D100 karayolunun eski Kırklareli kavşağında meydana geldi. Kırklareli yolundan Havsa- Edirne yoluna çıkmak isteyen S.B. yönetimindeki 22 EF 823 plakalı otomobilin, kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce yol ayrımındaki refüje, ardından Havsa’dan Edirne istikametine giden R.B. idaresindeki 22 AAU 037 plakalı TIR'a çarptı. Kazanın etkisiyle demir yüklü TIR'ın dorsesi ve otomobilde maddi hasar oluştu.

Ehliyetine daha önce el konulmuş
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü S.B.’nin 5.46 promil alkollü olduğu ve ehliyetine daha önce el konulduğu tespit edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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