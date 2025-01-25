Ticaret Bakanlığı açıkladı: 227 milyon TL’lik uyuşturucu yakalandı!

Ticaret Bakanlığı sosyal medya hesabından duyurdu. Gümrükler Muhafaza Ekipleri 227 milyon TL’lik uyuşturucu yakaladı! Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, toplum sağlığını korumak ve terör örgütlerinin finansman kaynaklarını kurutmak için mücadelesini aralıksız sürdürüyor.Ticaret Bakanlığı sosyal medya hesabından duyurdu. Gümrükler Muhafaza Ekipleri 227 milyon TL’lik uyuşturucu yakaladı! Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, toplum sağlığını korumak ve terör örgütlerinin finansman kaynaklarını kurutmak için mücadelesini aralıksız sürdürüyor.

Son operasyonlarda toplamda 232,5 kilogram uyuşturucu madde yakalandı.

İstanbul Havalimanı'nda 119 kilogram esrar yakalandı.

Hakkari Esendere Gümrük Kapısı'nda 100 kilogram eroin yakalandı.

Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 13,5 kilogram metamfetamin yakalandı.



ÜÇ İLDE TOPLAM 227 MİLYON LİRALIK YAKALAMA

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında, İstanbul Havalimanı, Hakkari Esendere ve Ağrı Gürbulak Gümrük Kapıları'nda gerçekleştirilen 4 ayrı operasyonda 226 milyon 980 bin Türk Lirası değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.



ŞÜPHELİ ARAÇ VE KARGO PAKETLERİ İZLENDİ



İstanbul Havalimanı, Hakkari Esendere ve Ağrı Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında, Türkiye'ye giriş yapmak için gümrük sahasına gelen şüpheli araçlar ile havalimanına gelen bir kargo paketi üzerinde derinleştiren incelemeler sonucu hassas burunlu narkotik dedektör köpeklerimizin de dahil olduğu detaylı aramalar neticesinde yakalamalar yapıldı.



SORUŞTURMALAR SÜRÜYOR



Operasyonlarla ilgili soruşturmalar Gaziosmanpaşa, Doğubayazıt ve Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde devam ediyor.