GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri THY'den son dakika duyurusu! Adana, Elazığ ve Diyarbakır uçuşlarının kesintisiz devam ediyor
ABONE OL

THY'den son dakika duyurusu! Adana, Elazığ ve Diyarbakır uçuşlarının kesintisiz devam ediyor

Türk Hava Yolları (THY), deprem bölgesine ulaşmak isteyen vatandaşlar için Adana, Elazığ ve Diyarbakır uçuşlarının kesintisiz devam ettiğini duyurdu.

06.02.2023 - 20:07 | | Enver ALAS / İSTANBUL (DHA)
THY'den son dakika duyurusu! Adana, Elazığ ve Diyarbakır uçuşlarının kesintisiz devam ediyor

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hatay Havalimanı'nın tüm uçuşlara kapalı olduğunu, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya ve Adıyaman havalimanlarının ise sadece insani yardım ve arama kurtarma ekiplerinin bölgelere ulaşımı için kullanılabildiğini aktardı. 

Deprem bölgesine ulaşmak isteyen vatandaşlar için THY'nin Adana, Elazığ ve Diyarbakır seferlerinin ise kesintisiz devam ettiğini bildiren Üstün, şu bilgileri paylaştı:

"Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası devletimizin tüm birimleriyle, milletimiz için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın bölgeye ulaşımını sağlamak üzere Adana, Elazığ ve Diyarbakır havalimanlarında operasyonlarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya ve Adıyaman havalimanlarını sadece insani yardım ve arama kurtarma ekiplerinin bölgelere kolay ulaşımı için değerlendiriyoruz. Hatay Havalimanı ise tüm uçuşlara kapatılmıştır."

    GÜNCEL HABERLER

    Göçük altında olduğunu iddia edip paylaşımlar yapan şahıs gözaltına alındı

    Göçük altında olduğunu iddia edip paylaşımlar yapan şahıs gözaltına alındı

    Milli yas ne demek? Milli yas ilan edilince ne olur?

    Milli yas ne demek? Milli yas ilan edilince ne olur?

    Fuat Oktay: 10 ili deprem bölgesi ilan ediyor olacağız

    Fuat Oktay: 10 ili deprem bölgesi ilan ediyor olacağız