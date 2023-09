THODEX davasında karar açıklandı! Faruk Fatih Özer'in cezası belli oldu

Kırmızı bültenle aranırken Arnavutluk'ta yakalanan kripto para borsası THODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 21 sanığın yargılandığı davaya Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar Faruk Fatih Özer, kardeşi Serap Özer, Cem Uzunoğlu, Onur Can Gündüz ve Mesut Can Arbaz cezaevinden getirildi. Faruk Fatih Özer'in kardeşi tutuklu sanık Güven Özer ve tutuklu sanık Ergün Acar Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Bir önceki celse mütalaasını veren cumhuriyet savcısı Faruk Fatih Özer hakkında "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" , "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Örgüt kurma ve yönetme" suçlarından 40 bin 562 yıl cezalandırılmasını istemişti. Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma saat 10.00'da başladı. Faruk Fatih Özer savunmasını Musa Eroğlu'nun seslendirdiği 'Yolun sonu' türküsünden bir dörtlüğü alıntı yaparak bitirdi.

"SUÇ ÖRĞÜTÜ KURACAK OLSAM BU KADAR AMATÖRCE HAREKET ETMEZDİM"

Duruşmada savunma yapan Faruk Fatih Özer, "Avukatlarımın savunmalarıma katılıyorum. Burası zorbalıkla yönetilen bir ülke değildir. Bizim ve ailemizin yaşadığı adaletsizliğin son bulması gerekiyor. Thodex yalnızca bir şirket ve iflas etti. Thodex de suç örgütünden bahsedilmez. Dünya üzerindeki tüm kurumları yönetebilecek kadar zekiyim. Bu 22 yaşında kurduğum şirketten belli. Suç örgütü kuracak olsam bu kadar amatörce hareket etmezdim. Söz konusu olan dosyada şüpheli olanların 2 seneden fazladır mağdur olduğu ortada. İllegal faaliyetlerin içinde bulunacağımı kabul etmeyeceğim.

Ben Arnavutlukta cezaevindeyken dahi müştekilere ödeme yaptım. Örgüt kurmuş bir liderin asla yapmayacağı bir hareket. Rica ederim biraz bu acıdan yaklaşın. Dosyanın bu aşamaya gelmesinin nedeni Türkiye'den ve başka ülkeden bakanlarla fotoğraflarım. Benim medyada ismi geçen hiç bir bakanla ilişkim olmamıştır. Sayın bakanlara ve milletvekillerine iftiralar atıldı. Kaostan beslenen varlıklar benim şirketimin batmasından faydalandılar. Ben artık gerçeklerin sayın mahkeme heyeti tarafından görülmesini beklemekteyim. Savunmamı Musa Eroğlu'ndan 'Yolun sonu görünüyor' türküsünden bir dörtlük ile bitirmek istiyorum. Geçtim dünya üzerinden, ömür bir nefes derinden. Bak feleğin çemberinden yolun sonu görünüyor. Azrail'in gelir kendi, ne ağa der ne efendi. Sayılı günler tükendi yolun sonu görünüyor" dedi.

"ÖN MUHASEBE PERSONELİ OLARAK İŞE BAŞLADIM"

Duruşmada savunma yapan Faruk Fatih Özer'in kardeşi Serap Özer, "Benim çok fazla kanun, hukuk bilgim yok ama dosyada kanuna aykırı çok husus olduğunu hayretle gördüm. Bir topluluğun suç örgütü olabilmesi için bir suçu işlemek amacıyla ilk günden, yani Thodex'in kurulduğu günden itibaren planlayarak, bizim bir araya gelerek sürekli şekilde bu amaca hizmet etmemiz gerekir. Thodex kurulduğunda ben bu şirkette çalışmıyordum. Bu şirkete suç işlemek amacıyla değil, kariyer amacıyla girdim. O sırada iş arıyordum. İş arayan kadın elbette herkesin yapacağı gibi etrafına eğer eleman ihtiyacı varsa başvurur. Ben de öyle yaptım. Kardeşimin personel ihtiyacı varken ön muhasebe personeli olarak işe başladım" diyerek savunmasını yaptı. Diğer sanıklarda savunmalarında beraatlerini talep etti.

DURUŞMA 11 SAAT SÜRDÜ

Yaklaşık 11 saat süren duruşmanın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti tarafından, tutuklu sanıklar Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer'in, "nitelikli dolandırıcılık", "örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından toplamda 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı. Kararın devamında bir mağdur yönünden, sanıklar Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer hakkında "bilişim sistemleri kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı 6 yıl 4 ay 15 gün hapis ve 135 milyon lira adli para cezası verilmesine karar verildi. 16 sanık hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan delil yetersizliği gerekçesiyle beraatine hükmedildi. Mahkeme heyeti, hükümle birlikte 4 sanığın tahliyesine karar verdi. Diğer sanıklar hakkında değişen oranlarda hapis cezaları verildi. (DHA)