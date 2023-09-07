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Türk- Gürcistan uyruklu çete çökertildi! Bankadan para çekenlere dehşeti yaşatıyorlardı

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türk- Gürcü uyruklu bir çetenin bankaları gözetleyerek yüklü para çeken vatandaşların araçlarına GPS takıp takibe aldığını, daha sonra da bu kişileri gasbettiğini belirledi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde çete, eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla çökertildi.

07.09.2023 - 21:08 | | Düzgün Barış DENİZ/ ANKARA, (DHA)
Türk- Gürcistan uyruklu çete çökertildi! Bankadan para çekenlere dehşeti yaşatıyorlardı

Polise başvuran bir vatandaş, işçilerin maaşını vermek için 1 Eylül günü bankadan 10 bin 350 euro çektiğini, şirket ortağı ile görüşmek için akaryakıt istasyonuna geldiğinde araçtan inen bir kişinin elindeki çantayı çekmeye çalıştığını, alamayınca araçtan inen ikinci şahsın kendisine yumruk atarak darbettiğini ve gasbedildiğini ifade ederek şikayetçi oldu.

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Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'nce yapılan çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştiren şüphelilerin Gürcistan uyruklu olduğu ve mağdurları GPS takip cihazı takarak takip edip gaspı gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Türk- Gürcistan uyruklu çete çökertildi Bankadan para çekenlere dehşeti yaşatıyorlardı

Yapılan çalışmalarda; çetenin sürekli araç değiştirerek farklı istikametlerde izlerini kaybettirmeye çalıştıkları, sahte pasaport çıkararak yurt dışına giriş çıkış yaptıkları tespit edilirken, 16 Ağustos günü İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir döviz bürosundan 34 bin 500 dolarlık yağma olayını da gerçekleştirdikleri belirlendi.

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Şüphelilerin, Ankara'dan Afyonkarahisar'a sonrasında da Antalya'ya kaçtıkları tespit edilmesi üzerine, Türk- Gürcistan uyruklu çete, eş zamanlı operasyonlarla çökertildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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