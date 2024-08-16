Terörle mücadelede tarihi anlaşma: Türkiye ve Irak koordineli çalışacak

Toplantıya Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ile Irak Savunma Bakanı Sabit Rıza El Abbasi ve Haşdi Şabi Heyeti Başkanı Falih el-Feyyad, Irak güvenlik bürokrasisi ile Kürt Bölgesel Yönetimi’nden temsilciler katıldı. Toplantı marjında Türkiye ve Irak arasında Askeri, Güvenlik İşbirliği ve Terörle Mücadeleye dair Mutabakat Zaptı iki ülkenin Savunma Bakanları Güler ve El Abbasi tarafından imzalandı. Alınan bilgiye göre; mutabakat zaptı çerçevesinde Bağdat’ta Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi kurulacak. Türkiye’nin askeri varlığının olduğu Başika’da ise Ortak Eğitim ve İşbirliği Merkezi oluşturulacak. Kurulacak bu merkezler iki ülkenin başta PKK olmak üzere terörle mücadelesinde ortak çalışmasına imkan sağlayacak.

TARİHİ ÖNEME HAİZ

Fidan ile Fuad Hüseyin, toplantının ardından ortak açıklamada bulundu. Fidan, özetle şunları söyledi: “Son dönemde hem siyasi hem teknik düzeydeki karşılıklı temaslarımızı yoğunlaştırdık ilişkilerimize güç kazandırdık. Bu olumlu seyri, Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz Nisan ayında Irak’a gerçekleştirdikleri tarihi ziyarette taçlandırdık. Bu ziyarette 27 anlaşma ve mutabakat zaptının imzalanması ortak irademizin en önemli tezahürü. Bağdat’ta imzaladığımız metinlerden ortak işbirliği için stratejik çerçeve anlaşmasına ayrı bir parantez açmak istiyorum. Bu anlaşma Irak’la birlikte gerekli gördüğümüz her işbirliği alanında ortak daimi komiteler kurulmasını öngörüyor. Söz konusu komiteler ticaretten enerjiye, su konusundan ulaştırmaya, sağlıktan eğitime ilişkilerimizi tüm meseleleriyle güçlendiren bir çerçeve. Bugün bu konuları tekrar gözden geçirdik. Gördük ki hem Türkiye hem Irak, sayın Cumhurbaşkanımız ve Irak Başbakanı sayın Sudani’nin ortaya koyduğu iradenin gereğini yapmak için yoğun bir çaba yürütmekte. Aynı gayretle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yüksek Düzeyli Toplantımızı gerçekleştirildik. Geçtiğimiz yıl aralık ayında ve bu yıl Mart ayında aynı formatta bir araya gelmiştik. Irak’ta PKK farkındalığının arttığını görmekten memnunuz. İlişkilerimizin güvenlik ve askeri boyutlarını ele aldık. Müzakeresini yaptığımız askeri, güvenlik ve terörle mücadele zaptı taslağı üzerinde görüşmelerimizi yoğunlaştırdık. Tarihi bir gelişmeyi de ilan etmek istiyorum. Söz konusu mutabakat zaptı az önce imzalandı. Temaslarımızı kesintisiz şekilde sürdüreceğiz. Mutabakat zaptının her iki ülke için hayırlı olmasını diliyorum.”

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IRAK’A SINIRLI VİZE SERBESTİSİ

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Bakan Fidan, “15 yaş altı ve 50 yaş üstü Iraklı kardeşlerimiz için vize serbestisi uygulamasını da 1 Eylül’de başlatma konusunda karar aldık. Bölgemiz sancılı bir süreçten geçiyor. İsrail sivilleri acımasızca hedef alıyor. Irak’la Filistin konusunda tek sesiz. Mahmud Abbas TBMM çatısı altında tüm dünyaya seslendi” dedi.

DAİMİ MERKEZ

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Bağdat’ta Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi kurulacak. Bu merkez daimi nitelikte sürekli açık tutulacak bir merkez olacak. Bu merkez kanalı ile PKK ve diğer terör örgütleriyle mücadelede istihbarat ve diğer alanlarda ortak çalışma yapılabilecek.

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PKK BİR TEHDİT

Hüseyin de, Irak topraklarından komşu ülkelere yönelik bir tehdidin Irak arayasasına da aykırı olduğunu vurguladı. Hüseyin, “Bir diğer konu PKK unsurlarının Mahmur, Kandil ve Sincar’daki varlığı Kürt bölgesi için Irak için demokratik süreçlerimiz için tehdit oluşturuyor. PKK şu anda siyasi, güvenlik ve hukuki yönden yasaklı bir partidir” dedi.