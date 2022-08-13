GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemTeröre 'Eren Abluka-10' darbesi! Bakan Soylu duyurdu: 'Biraz orantısız güç kullandık'
HaberlerGündem Haberleri Teröre 'Eren Abluka-10' darbesi! Bakan Soylu duyurdu: 'Biraz orantısız güç kullandık'
ABONE OL

Teröre 'Eren Abluka-10' darbesi! Bakan Soylu duyurdu: 'Biraz orantısız güç kullandık'

İçişleri Bakanlığı, Ağrı'da 'Eren Abluka-10 Operasyonu' kapsamında, 2’si yeşil kategoriden olmak üzere 3 terör örgütü PKK mensubunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Operasyonu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından duyurdu.

13.08.2022 - 12:28 | | DHA
Teröre 'Eren Abluka-10' darbesi! Bakan Soylu duyurdu: 'Biraz orantısız güç kullandık'

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; 'Eren Abluka-10 Operasyonu' kapsamında, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ile Ağrı ve Van il jandarma komutanlıklarınca önceki gün Diyadin ilçesi Tendürek Dağı kırsalında ortak operasyon gerçekleştirildi. Hava Kuvvetleri desteğiyle jandarma özel harekat, polis özel harekat, jandarma komando timleri ve güvenlik korucularının katılımı ile düzenlenen operasyonda; 2’si yeşil kategoriden olmak üzere 3 PKK'lı terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.

BAKAN SOYLU: BİRAZ ORANTISIZ GÜÇ KULLANDIK!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

JÖH-PÖH, Jandarma Komando, Güvenlik Korucu Timleri, SİHA-JİHA-PİHA F-16 Biraz orantısız güç kullandık!

Eren Abluka 10 Operasyonu'nda; 1’i sarı torba, 2 terörist de elde olmak üzere 3 terörist etkisiz! Teröristlerden 2’si yeşil kategori son çağrımız, teslim olun!

Türkiye ile ABD arasında F16 pazarlığı! Detayları belli oldu
İlgili Haber
Türkiye ile ABD arasında F16 pazarlığı! Detayları belli oldu

GÜNCEL HABERLER

Trafik cezası iptal ediliyor! Flaş karar! Arabası olan herkesi ilgilendiriyor

Trafik cezası iptal ediliyor! Flaş karar! Arabası olan herkesi ilgilendiriyor

'Batarsın, yapma’ dediler şimdi servet sahibi! Dönümünden 250 bin lira kazanıyor

'Batarsın, yapma’ dediler şimdi servet sahibi! Dönümünden 250 bin lira kazanıyor

Çalışan emeklileri ilgilendiriyor! Kötü haber geldi! Flaş kıdem tazminatı kararı

Çalışan emeklileri ilgilendiriyor! Kötü haber geldi! Flaş kıdem tazminatı kararı