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GündemTerör örgütü PKK/YPG’den Azez’e roketli saldırı: 3 ölü, 7 yaralı!
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Terör örgütü PKK/YPG’den Azez’e roketli saldırı: 3 ölü, 7 yaralı!

Terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye’nin Halep kentinde yer alan Azez'de düzenlediği roketli saldırıda ilk belirlemelere göre 3 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil de yaralandı.

15.02.2022 - 19:05 | | İHA
Terör örgütü PKK/YPG’den Azez’e roketli saldırı: 3 ölü, 7 yaralı!

Suriye’nin Halep kentinde yer alan Azez kentine terör örgütü PKK/YPG tarafından roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil de yaralandı. Saldırıda kentte bulunan bir klinik ve seyir halindeki bir minibüsün hasar aldığı belirtildi.

Saldırı anında sokakta bulunan siviller panik halinde güvenli yerlere doğru kaçtığı görüldü. Olay yerine çok sayıda sivil savunma ekibi sevk edildi.

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