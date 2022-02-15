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    Yaşam34 yaşındaki hemşire koronavirüsten yaşamını yitirdi!
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    34 yaşındaki hemşire koronavirüsten yaşamını yitirdi!

    Konya'da Kulu Devlet Hastanesinde görevli 1 çocuk babası hemşire Sami Oflaz (34), yakalandığı koronavirüsten hayatını kaybetti.

    15.02.2022 - 18:21 | | Mehmet YILMAZ / DHA
    34 yaşındaki hemşire koronavirüsten yaşamını yitirdi!

    Kulu Devlet Hastanesi Kalite Yönetimi biriminde 5 yıldır görevli hemşire Sami Oflaz'ın, yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Görev yaptığı hastanede tedaviye alınan Oflaz, durumunun ağırlaşması üzerine 10 gün önce Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Oflaz, bugün doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

    İl Sağlık Müdürlüğü sosyal medya hesabından Sami Oflaz için baş sağlığı mesajı paylaştı. 

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