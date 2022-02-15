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18,5 yıl hapisle aranıyordu, kovalamaca sonunda yakalandı!

Kayseri'de 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 18 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü O.S., polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.

15.02.2022 - 18:41 | | Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)
18,5 yıl hapisle aranıyordu, kovalamaca sonunda yakalandı!

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 18 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü O.S.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda şüphelinin Kocasinan ilçesi Yukarı Erkilet Mahallesi'nde olduğu belirlendi. Polisin mahalleye geldiğini gören hükümlü, kaçmaya çalıştı. Yaşanan kovalamaca sonucu firari hükümlü O.S. yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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