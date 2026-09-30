Tepsiyle günde 15 kilometre: Burhaniye’nin koşan çaycısı Özgür Usta

Burhaniye de Atatürk Caddesinde çay ocağı işleten 47 yaşındaki Özgür Yıldırım, esnaflara çay yetiştirmek için gün boyu koşuşturuyor. Günde 15 kilometreden fazla yol kat eden Yıldırım, işini severek yaptığını kaydediyor.

Açıklamalarda bulunan Özgür Yıldırım, "Uzun yıllardır çay ocağı işletiyorum. Atatürk ve Hürriyet caddelerinde onlarca esnafa çay götürüyorum. Yoğunluk olduğu günlerde eşim Melahat da bana yardımcı oluyor. Günlük 15 kilometrenin üzerinde yürüyorum. Çayım da seviliyor" dedi.

Bölge esnafı da Özgür Yıldırım'dan ve çaylarından memnun olduğunu kaydetti.



