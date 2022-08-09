Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Trafik BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, temmuz ayÄ±nda meydana gelen trafik kazalarÄ±na iliÅŸkin verileri paylaÅŸtÄ±. TÃ¼rkiye genelinde 213'Ã¼ Ã¶lÃ¼mlÃ¼, 18 bin 693'Ã¼ yaralanmalÄ±, 22 bin 857'si hasarlÄ± olmak Ã¼zere toplam 41 bin 763 trafik kazasÄ± meydana geldi. Kazalarda 30 bin 297 kiÅŸi yaralandÄ±, 260 kiÅŸi de hayatÄ±nÄ± kaybetti.

YÄ±lÄ±n ilk 7 ayÄ±nda trafik kazalarÄ±nda Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 1180'e Ã§Ä±ktÄ±. Temmuz ayÄ±nda en Ã§ok kaza trafik kazasÄ±, Ä°stanbul'da oldu. Ä°stanbul'da Ã¶lÃ¼mlÃ¼, yaralanmalÄ± ve maddi hasarlÄ± toplam 4 bin 503 kaza meydana geldi, bu kazalarda 10 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. Ä°stanbul'u Ankara, Ä°zmir, Antalya ve Bursa takip etti.

En az kazanÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± ÅŸehirler ise Ardahan, Bayburt ve Hakkari oldu. Temmuzda 19 bin 254 sÃ¼rÃ¼cÃ¼ de alkollÃ¼ olarak araÃ§ kullanÄ±rken yakalandÄ±. Denetimlerde 1 milyon 661 bin 318 trafik cezasÄ± uygulanÄ±rken, 108 bin 676 araÃ§ ise trafikten menedildi.

Ã–te yandan trafik kazalarÄ±nda en sÄ±k gÃ¶rÃ¼len sÃ¼rÃ¼cÃ¼ hatalarÄ±,Â ÅŸÃ¶yle sÄ±ralandÄ±:

"AraÃ§ hÄ±zÄ±nÄ± yol, hava ve trafiÄŸin gerektirdiÄŸi ÅŸartlara uydurmamak, kavÅŸak geÃ§it ve kaplamanÄ±n dar olduÄŸu yerlerde geÃ§iÅŸ Ã¶nceliÄŸine uymamak, ÅŸerit izleme ve deÄŸiÅŸtirme kuralÄ±na uymamak, arkadan Ã§arpma, dÃ¶nÃ¼ÅŸ kurallarÄ±na uymamak, kÄ±rmÄ±zÄ± Ä±ÅŸÄ±k veya gÃ¶revlinin dur iÅŸaretinde durmamak, taÅŸÄ±t giremez trafik iÅŸareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geÃ§itlerinde yavaÅŸlamamak, yayalara geÃ§iÅŸ hakkÄ± vermemek, alkollÃ¼ olarak araÃ§ kullanmak, aÅŸÄ±rÄ± hÄ±zla araÃ§ kullanmak, geÃ§me yasaÄŸÄ± olan yerlerden geÃ§mek ve hatalÄ± ÅŸekilde veya yasak olan yerlere park etmek."