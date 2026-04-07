TEM Otoyolu'nda tır devrildi: Trafik yoğunluğu oluştu

Kaza, saat 23.30 sıralarında TEM Otoyolu Orhanlı mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde bulunan ve sürücüsü açıklanmayan TIR, bariyerlere çarparak devrildi. Kazada TIR şoförü yara almadan kurtulurken, TEM'de trafik yoğunluğu oluştu. TIR şoförü çevredekilerin yardım çağrılarına rağmen uzun süre kabinde kalarak cep telefonunu aradı. TIR, gecenin ilerleyen saatlerinde yapılan çalışmanın ardından kaldırıldı.