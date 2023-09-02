Teknofest birincisi olan GAÜN takımı ödülünü Erdoğan’dan aldı

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST yarışmaları çerçevesinde, ROKETSAN tarafından düzenlenen Roket Yarışması'nın Yüksek İrtifada Kategorisinde birinci olan GAÜN Çağdaş Roket Takımı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan ödülünü aldı.

Ödül törenine, Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın yanı sıra ekonomi, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda önde gelen isimleri de katıldı.