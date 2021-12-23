Tekirdağ'da 'sahte içki' 2 can daha aldı

Hayrabolu'da 3 gün önce emekli Erdoğan Durak (70), içki içtikten sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sahte içkiden zehirlendiği belirtilen Durak, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağırlaşan Durak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polisin yaptığı araştırmada, ölen Durak ile birlikte Hüseyin Yılmazın da internet üzerinden sahte içki aldığını belirleyince durumu jandarmaya bildirildi.

Jandarma ekipleri de Buzağacı Mahallesinde oturan Yılmazın evine giderek, aldığı sahte içkiden içip içmediğini sordu. Yılmazın içtiğini söylemesi üzerine jandarma, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine götürdü. Burada fenalaşan Yılmaz, tedaviye alındı ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

ÖLEN SOYALP'İN EVİNDE 20 LİTRE SAHTE İÇKİ BULUNDU

Saray ilçesinde oturan Ahmet Soyalp'ten haber alamayan arkadaşları, gittikleri evinde çaldıkları kapıyı açan olmayınca, kilitli olmayan kapıyı açıp eve girdi. Soyalpin hareketsiz yattığını gören arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen ekiplerce yapılan kontrolde Soyalpin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Öte yandan, polis ekiplerince evde yapılan incelemede 20 litre sahte içki bulundu. Sahte içkiden öldüğü tahmin edilen Soyalpin kesin ölüm nedeninin belirlemesi için cansız bedeni Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

SAHTE İÇKİDEN ÖLÜM 5'E YÜKSELDİ

Tekirdağ'da son 5 günde sahte içkiden önlerin sayısı da 5'e yükseldi. 18 Aralıkta Saray ilçesinde Nurettin Metin (55) ve Metin Şengül (43), 3 gün önce de Hayrabolu ilçesinde Erdoğan Durak (70), sahte içkiden hayatını kaybetmişti.