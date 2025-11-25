Tekirdağ'da kamyonun açılan damperi direkleri yıktı, o anlar kameraya yansıdı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
25.11.2025 - 20:34

Kaynak: TEKİRDAĞ (İHA)

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde seyir halindeki kamyonun açılan damperi, kamera ve aydınlatma direklerini yıktı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Muratlı ilçesi İstiklal-Kurtpınar OSB Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Muratlı'dan Büyükkarıştıran istikametine seyir halinde olan M.A. (42) idaresindeki 59 AJZ 613 plakalı kamyonun damperi, henüz bilinmeyen bir nedenle açıldı. Açılan damper, yol üzerindeki kamera ve aydınlatma direklerini yıkarak kamyonun devrilmesine sebep oldu.

Tekirdağda kamyonun açılan damperi direkleri yıktı, o anlar kameraya yansıdı

Kamyon sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kendi imkanlarıyla hastaneye başvurdu. Olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Devrilen kamyon yol üzerinden vinç yardımıyla kaldırılırken, ekipler ise yolu açma, temizleme ve güvenlik çalışmaları gerçekleştirdi. Olay anları bir işyerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.

