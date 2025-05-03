Tekirdağ'da fabrika yangını: Alevler kısa sürede tesisi sardı, ekipler müdahale ediyor

Yangın, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu bulunan bir kauçuk fabrikasında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede tesisi sardı.

Yangını kontrol altına almak için tesise çok sayıda itfaiye ekibi, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangını kontrol altına almak için itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.