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GündemTekirdağ'da eve giren jandarmalar kaçak servetle karşılaştı! Yapılan aramada yüzlerce yasadışı ürün bulundu
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Tekirdağ'da eve giren jandarmalar kaçak servetle karşılaştı! Yapılan aramada yüzlerce yasadışı ürün bulundu

26.06.2025 - 11:50Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Tekirdağ'da eve giren jandarmalar kaçak servetle karşılaştı! Yapılan aramada yüzlerce yasadışı ürün bulundu

Tekirdağ'da tarihi eser kaçakçılığı ile ilgili bilgi alan jandarmalar Ertuğrul Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda tarihi eserden uyuşturucuya kadar yüzlerce ürün bulundu. Bulunan ürünler arasında tarihi eser niteliğindeki obje ve sikkeler dikkat çekti.

Tekirdağ'da bir evde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 432 sikke ve obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine Ertuğrul Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.

Tekirdağda eve giren jandarmalar kaçak servetle karşılaştı Yapılan aramada yüzlerce yasadışı ürün bulundu

Aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 432 sikke ve obje, 1 kilo 348 gram sentetik uyuşturucu, 488 gram esrar, 26 kök Hint keneviri, 3 dedektör, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek ve hassas terazi ele geçirildi.

Ev sahibi K.B. gözaltına alındı.

 

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Tekirdağ'da eve giren jandarmalar kaçak servetle karşılaştı! Yapılan aramada yüzlerce yasadışı ürün bulundu
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Tekirdağ'da eve giren jandarmalar kaçak servetle karşılaştı! Yapılan aramada yüzlerce yasadışı ürün bulundu