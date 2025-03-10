GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemTekirdağ'da emekli polis memuru eşini eşarpla boğdu!
HaberlerGündem Haberleri Tekirdağ'da emekli polis memuru eşini eşarpla boğdu!

Tekirdağ'da emekli polis memuru eşini eşarpla boğdu!

10.03.2025 - 17:42Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ, (DHA)-

Tekirdağ'da emekli polis memuru eşini eşarpla boğdu!

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde emekli polis memuru Halil Avşar (65), tartıştığı eşi Halime Avşar'ı (63) eşarpla boğdu.

Çorlu ilçesinde oturan ve Marmaraereğlisi ilçesindeki evlerine giden 2 çocuk sahibi Halil-Halime Avşar çifti arasında dün akşam saatlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Halil Avşar, Halime Avşar'ın eşarpla boğdu ardından telefonla jandarmayı arayarak teslim olmak istediğini söyledi. Adrese, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Halime Avşar'ın öldüğü belirlendi. Avşar'ın cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan Halil Avşar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Güncel Haberler

Diyarbakır'da mezar kazılırken bulunan mozaik incelemeye alındı
#Gündem

Diyarbakır'da mezar kazılırken bulunan mozaik incelemeye alındı

Altın haftanın ilk gününü düşüşle kapattı
#Gündem

Altın haftanın ilk gününü düşüşle kapattı

Beykoz Belediye Başkan Vekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi
#Gündem

Beykoz Belediye Başkan Vekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi