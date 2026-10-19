Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemDevlet 10 binlerce kişiyi işe alacak! Meslekler belli oldu
HaberlerGündem Haberleri Devlet 10 binlerce kişiyi işe alacak! Meslekler belli oldu

Devlet 10 binlerce kişiyi işe alacak! Meslekler belli oldu

19.10.2026 - 07:36Güncellenme Tarihi:
Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Devlet 10 binlerce kişiyi işe alacak! Meslekler belli oldu

Personel sorunu yaşanan birimlerde görevlendirilmek üzere 31 bin sözleşmeli çalışan alınacak. Karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, sağlık sektöründe çalışan temininde yaşanan sorunu gidermek amacıyla sözleşmeli personel alınacak.

Devlet 10 binlerce kişiyi işe alacak Meslekler belli oldu

Karara göre, acil sağlık hizmetleri, ilçe sağlık müdürlükleri, sağlık evi ve yataklı tedavi için toplam 31 bin 54 sözleşmeli personel alınacak.

Karara göre, 1 diyetisyen, 9 ebe, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 5 bin 61 doktor, 25 bin 955 uzman doktor için sözleşmeli kadrosu açıldı. Kararda, sözleşmeli sağlık personeli istihdam edecek birimlerin belirlenmesi istendi ve kararın 2027 yılında uygulanacağı belirtildi.

 

 

 

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

Devlet 10 binlerce kişiyi işe alacak! Meslekler belli oldu
#Gündem

Devlet 10 binlerce kişiyi işe alacak! Meslekler belli oldu

Isparta'da Yazılı Kanyon'da hayatını kaybeden şahsın cansız bedenine ulaşıldı
#Gündem

Isparta'da Yazılı Kanyon'da hayatını kaybeden şahsın cansız bedenine ulaşıldı

Benzine indirim var mı? Motorine indirim var mı? Akaryakıt indirim haberi var mı? Benzine ne kadar indirim yapılacak? Benzin fiyatları ne kadar oldu? Motorine indirim yapıldı mı? Motorin fiyatı ne kadar? Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?
#Ekonomi

Benzine indirim var mı? Motorine indirim var mı? Akaryakıt indirim haberi var mı? Benzine ne kadar indirim yapılacak? Benzin fiyatları ne kadar oldu? Motorine indirim yapıldı mı? Motorin fiyatı ne kadar? Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?