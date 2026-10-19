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Isparta'da Yazılı Kanyon'da hayatını kaybeden şahsın cansız bedenine ulaşıldı

19.10.2026 - 01:57Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: İHA

Isparta'da Yazılı Kanyon'da hayatını kaybeden şahsın cansız bedenine ulaşıldı

Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da mahsur kalan İHH gönüllülerinden 3'ü sağ olarak kurtarıldı. Hayatını kaybeden 42 yaşındaki Sinan Yavuz'un cansız bedenine ulaşılarak bulunduğu bölgeden çıkarıldığı öğrenilirken, diğer gönüllüleri kurtarma çalışmaları sürüyor.

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Olay, Sütçüler ilçesine bağlı Yazılı Kanyon mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bugün saat 12.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) bünyesindeki 14 gönüllüye ulaşılamadığı yönünde ihbarda bulunuldu. Arama kurtarma eğitimi ve kanyon faaliyetleri için İstanbul'dan bölgeye gelen 12'si profesyonel, 2'si amatör dağcıdan oluşan grubun dün saat 09.00 sıralarında Sütçüler ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi'nden yaya olarak Yazılı Kanyon'a gitmek üzere hareket ettiği öğrenildi. Gece saatlerinde bölgeden çıkış yapmaları planlanan gruptan haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı. İhbarın ardından Antalya, Isparta, Burdur, Denizli, Afyonkarahisar, Kastamonu ve Konya'dan AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda grubun bulunduğu noktalar dronla tespit edildi.

3 kişi sağ kurtarıldı
Sarp ve engebeli arazide mahsur kalan gönüllülerden 3'ü ekiplerin çalışması sonucu sağ olarak kurtarıldı. Grupta bulunan 42 yaşındaki Sinan Yavuz'un hayatını kaybettiği belirlenirken, Yavuz'un cansız bedenine ulaşılarak bulunduğu bölgeden çıkarıldığı öğrenildi. Bölgede mahsur kalan diğer gönüllülere ulaşmak ve kurtarma çalışmalarını tamamlamak amacıyla ekiplerin çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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