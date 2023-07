Tekel bayi saldırısında yeni gelişme! Baba korkunç detayları açıkladı: Görüntüleri izleyemedim

Olay, 29 Temmuz Cumartesi günü 00.15 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerindeki tekel bayiinde meydana geldi. İş yerine gelen 4 kişi içeride bulunan 3 kişiye adeta kurşun yağdırdı. Saldırıda 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken 21 yaşındaki Yusuf Erzen ise yaralandı. Saldırganlar geldikleri ciple olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen, Erzen ve Bayındır kurtarılamadı. Saldırı anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekiplerin çalışması sonucu kimlikleri tespit edilen 4 şüpheliden Murat Özer, dün Esenyurt'ta yakalandı. Şüpheli Özer, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

CİNAYETİN NEDENİ BORÇ NEDENİYLE ATILAN WHATSAPP PAYLAŞIMI

Cinayetin nedeninin iki aile arasındaki borç kavgası olduğu öğrenildi. İddiaya göre saldırganlar, alacaklı oldukları baba Erzen’den borcun ödenmesini istedi. Paralarını alamayınca konuyu mahkemeye taşıyan zanlılar, icra takibi başlattı. Bu durum karşısında öfkelenen baba Erzen, Whatsapp’dan küfürlü bir durum paylaştı. Baba Erzen’i bulmak için tekel bayiine gelen silahlı saldırganlar, Yusuf Erzen, Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır’ı gördü. Erzen kardeşlerden babalarını çağırmalarını isteyen saldırganlar, daha sonra çıkan arbedede ortalığı savaş alanına çevirdi. Geçtiğimiz aylarda ise Erzen ailesinin büyük oğlunun saldırganlardan birini silahla yaraladığı ve şu anda cezaevinde olduğu öğrenildi.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Görüntülerde, 3 kişi iş yerinde konuşurken, 4 kişi içeri giriyor. Yeşil tişörtlü biri ile iş yeri çalışanı arasında tartışma çıkıyor. Saldırganlardan birinin 'Babanı çağır konuşalım' dediği duyulurken, iş yeri çalışanını, "Şimdi böyle niye geldiniz bana bir söyleyin" diye yanıt veriyor. Beyaz gömlekli saldırgan ise, "Baban bir şey paylaşmış, çağır konuşalım" diyor.

Kasada duran çalışan, "Babam ne paylaşmış söyleyin" diye yanıt verdikten sonra, saldırganlardan birinin "Sen bilmiyor musun?" dediği duyuluyor. Tartışma esnasında yeşil tişörtlü saldırganın iş yeri çalışanının omzunu sıkmasının ardından, iş yeri çalışanı ile yeşil tişörtlü saldırgan arasında arbede çıkıyor. Arbede sırasında iş yeri çalışanı kasada bulunan silahı alarak, yeşil tişörtlü saldırganın ayaklarına ateş ediyor. O sırada saldırganlar şişelerle kasada bulunan kişiye saldırıyor. Beyaz gömlekli saldırgan üzerinde bulunan silahı çıkararak önce iş yeri çalışanına defalarca ateş ediyor. Ardından da işyerinde bulunan iki kişiye daha ateş ediyor.

EGM, sosyal medya hesabından İstanbul Esenyurt'ta yaşanan silahlı saldırının faillerinden M.Ö.'nün yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu. EGM sosyal medya paylaşımında, “İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bir iş yerinde, dün saat 23.30 sıralarında meydana gelen ve ateşli silah kullanılan olayda, maalesef 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1 vatandaşımız yaralanmıştır. Taraflar arasındaki husumet nedeniyle gerçekleştiği değerlendirilen olayın aydınlatılması ve faillerin yakalanması için sürdürülen çalışmalarda şüphelilerden M.Ö. (hakkında 3 adet suç kaydı var) yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olaya karışan 3 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir” ifadelerine yer verdi.

BİRİ DAHA YAKALANDI

Konu ile ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesinde meydana gelen olayın şüphelilerinden biri daha (S.Ö.) yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası olayın şüphelilerinden M.Ö’den sonra S.Ö.’de yakalandı.Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor" dedi.

ÖLDÜRÜLEN GENCİN BABASI: 'BANA NİYE İCRA GÖNDERDİNİZ?' PAYLAŞIMI YAPTIM

Esenyurt'ta tekel bayisine yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen'in (24) babası Cantürk Erzen yaşananları anlattı. Erzen, “Bana icra kağıdı gönderdiler. Ben zaten borcumu ödeyen bir insanım. 'Bana niye icra gönderdiniz?' diye bunu WhatsApp'ta paylaştım. Bu benim oğlumu öldürmeye bir sebep mi? Biz 10 senedir birbirimizi tanıyoruz, senelerdir ticaret yapıyoruz. Almışızdır, vermişizdir, eksik olmuştur, fazla olmuştur ama kan davalık bir olayımız yok. Benim ailem ile bir hesabınız varsa Batuhan'a neden sıktınız?" dedi.

Güzelyurt Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan tekel bayisinde meydana gelen olayda, 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken, 21 yaşındaki Yusuf Erzen ise yaralandı. Hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen'in babası yaralanan Yusuf Erzen'in ise amcası olan Cantürk Erzen, tüm detaylarıyla yaşananları anlattı.

“KAN PARASI GİBİ BİR MESELE YOK"

Baba Cantürk Erzen, 30 yaşındaki diğer oğlu Mehmet Erzen'in yaklaşık 3 ay önce, karşı tarafın akrabalarından bir kişi ile tartışma yaşadığını, o esnada silahı elinden alırken kaza yaşandığını, yaşananların konuyla ilgisinin olmadığını vurguladı. Erzen, “Mehmet Erzen, kendisine ait bir tekel dükkanı çalıştırıyordu. Bu kavga ettiği kişi onların akrabasıdır. O kişi alkol alıp dükkana geldiği zaman, ne konuştuğunu bilmeyen bir insan. Mehmet Erzen ile tartışma sırasında silahla gelen kendisidir. Tartışma esnasında silah çektiği zaman, Mehmet Erzen onun elinden almaya çalışırken mermi patlamıştır ve bacağına değmiştir. Ben bizzat kendim oradaydım. Hepsi bir dakika içerisinde gelişti, müdahale etme şansı bulamadım. Bu konuyla ilgili birbirimizle görüşme yaptık. Bu insanlar iki arkadaş gibi her gün birbiriyle görüşüyorlardı, o an olmuş bir olay. Biz birbirimizden davacı bile olmadık. Silahla gelen de kendisidir. Daha sonra gidip 50 çeşit ifade vermiştir, o ifadelerin hiçbiri doğru değildir. Zaten olayla ilgili kamera kayıtları da mevcut. Dolayısıyla kan parası gibi bir mesele yoktur. O kişiye ben buraya ürün vermiştim, net rakamını tam hatırlamıyorum ama 680 bin lira civarındaydı, bana 130 bin lira ödeme yaptı. Benim kendilerinden o zaman 500 bin lira civarında alacağım vardı, bu olay olduğu zaman bu parayı ödemek istemediler. Ben de kendilerinden bu parayı talep etmedim. Bugün oğlumu katlettikleri olay ile bu olayın hiçbir ilgisi yoktur. Sadece kişi onların akrabası. Biz o zaman onların ağabeyi ile bir masaya oturduk, 'Senin kardeşin de, benim oğlum da her gün birbiriyle görüşen kişiler, kaza ile bir olay olmuş. Bizim birbirimize bir kinimiz, davamız yoktur' dedik. 2-3 ay önce olan bir olaydı, barıştık bitti. Herhangi bir sorunumuz da yoktu" dedi.

“BİR BABA OLARAK GÖRÜNTÜLERİ İZLEYEMEDİM"

Baba Erzen, oğlunun öldürüldüğü anlara dair paylaşılan videoları henüz izleyemediğini ifade ederek, “Şu an benim oğlumun öldürülme sebebiyle ilgili ben neden haberlere çıkıyorum? Çünkü benim oğlum vahşice öldürülmesinin sebebini soruyorum. Bir insan, bir insana maddi manevi bir acı vermiştir ama ben daha o görüntüleri bir baba olarak izleyemedim. İnsanların bana verdiği tepkiye bakarak, o çocuğun vahşice öldürülmesine sebebiyet verecek benim oğlum veya ben veya ailemden birisi bu insanlara ne zarar verdi? Ben sadece bu insana bunu soruyorum. Benim oğlumu vahşice niye öldürdün? Bana bir sebep söylesin. Alacak, verecek, kan parası gibi söylemlerin hepsi yalan. Biz 10 senedir birbirimizi tanıyoruz, senelerdir ticaret yapıyoruz. Almışızdır, vermişizdir, eksik olmuştur, fazla olmuştur ama kan davalık bir olayımız yok. Ben bir baba olarak soruyorum. Benim oğlumu katledici şekilde, canını acıtarak nasıl öldürdü?" diye konuştu.

“BATUHAN'IN TEK SUÇU ARKADAŞI İLE ORAYA GELMEK, O ÇOCUĞA NEDEN SIKTIN"

Batuhan Bayındır'ın (20) olaydan kısa bir süre önce arkadaşlarını ziyaret etmek için tekel bayisine geldiğini belirten baba Erzen, “Batuhan Bayındır isimli genç ise mahallede oturan gençlerden birisi. Yeğenim Yusuf ile birlikte dükkana gelmişler, o çocuğun tek suçu arkadaşı ile birlikte oraya gelip 5 dakika orada bulunmak. Onun suçu o. Benim ailem ile bir hesabın varsa o çocuğa neden sıktın? Sıkma şeklini görmedim ama insanların anlattığına göre çocuğun elinde bir şey yokmuş. Niye onu öldürmek için ateş ediyorsun? Ben dün cenazemi toprağa verdikten sonra oğlumun öldüğünü bile hissedemedim. 54 yaşındayım, ben oğlumun vahşice öldürüldüğünü bugün hissetmeye başladım. 30 sene önce tanıştığımız insanlar bile aradılar, baş sağlığı dilediler. Bu öyle bir vahşet ki bütün Türkiye bunu konuşuyor. İnsanların vicdanı sızladı, onların akrabaları bile arayıp baş sağlığı diledi. O çocukların vahşice öldürülmesini akrabaları bile kabul etmedi. Bazen insanlar gidip 'Neden öldürdün?' diyerek hesaplaşmak ister ama bu benim vicdanıma kalmış bir durum. Bugün ben acımı yaşıyorum, çocuğumu toprağa verdim. Keşke kazayla olsaydı, şikayetçi bile olmazdım" şeklinde konuştu.

“BANA İCRA KAĞIDI GÖNDERDİLER, WHATSAPP DURUMUMDA PAYLAŞTIM, ÖLDÜRMEYE SEBEP Mİ?"

Borcu için kendisine başlatılan icra takibi kağıdını WhatsApp'ta paylaştığını belirten baba Erzen, “Bana icra kağıdı gönderdiler. Ben zaten borcumu ödeyen bir insanım. 'Bana niye icra gönderdiniz?' diye bunu WhatsApp'ta paylaştım. Bu benim oğlumu öldürmeye bir sebep mi? Tüm Türkiye'ye bunu soruyorum. Bu benim oğlumu öldürmeye bir sebep midir? Benim oğlumun vahşice öldürülmesine sebep olacak bir şey söylesinler. Gerçekten canını acıttığımız, hayatlarına mal olacak sıkıntı yaşattığımız bir sebep söylesinler. Böyle bir şey olsaydı ben affederdim ama ufak tefek alışverişler için olur mu? Ortada hiçbir şey yok. “Emre'yi o şekilde katlederken yanında oğlunu da götürmüş. Oğluna da o katliamı yaşatıyor. Kendi çocuğu o psikoloji ile nasıl yaşayacak? Nasıl bir baba bu? Benim baba olarak bu bile canımı acıttı. İnsanlar olaya bakınca, 'Demek bu insanlar bunlara gerçekten öyle bir eziyet etmiş ki, bunlar fırsatını bulunca intikamını almış' diyorlardır. Ama böyle bir şey yok, bana bir sebep söyleseler Allah katında onları affederdim" dedi.