Genelkurmay başkanlığına kim atanacak? YAŞ toplanıyor

Yaşar Güler’in Milli Savunma Bakanı olmasıyla birlikte boşalan Genelkurmay Başkanlığı görevini Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever üstlenmişti. Orgeneral Avsever’in Genelkurmay Başkanlığı görevine atanmaması durumunda, görevde bekleme süresi ve yaş haddinden emekliye ayrılması bekleniyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre; böyle bir durumda Genelkurmay Başkanı olabilecek isimler arasında 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve Genelkurmay 2’nci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu bulunuyor. Harp Okulu’nun 1981 mezunu üç devre arkadaşı bir önceki Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirilmişti.

HAVA VE DENİZDE SÜRPRİZ BEKLENMİYOR

YAŞ toplantısında Hava ve Deniz Kuvvetleri’nde ise sürpriz beklenmiyor. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan’ın görev süreleri devam ediyor. Geçen yıl bu görevlere getirilen komutanların emekliye ayrılması durumunda ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için Kurmay Başkanı Koramiral Aydın Şirin ile Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız’ın adı geçiyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda ise Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’nun ismi öne çıkıyor.

İLK DURAK ATA’NIN HUZURU

Şûra çalışmaları, her yıl olduğu gibi YAŞ üyelerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Anıtkabir’i ziyaretlerinin ardından başlayacak. YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması beklenirken,Şûra kararları Erdoğan’ın onayının ardından uygulamaya konulacak.

5 KORGENERAL TERFİ EDECEK

YAŞ kararları kapsamında bazı korgeneraller de bir üst rütbeye terfi edecek. Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda geçen sene görev süreleri bir yıl uzatılan 3’üncü Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı Korgeneral Sinan Yayla’nın yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Korgeneral İrfan Özsert, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral İsmail Güneykaya terfi sırasında yer alıyor.

KABİNENİN YENİ İSİMLERİ KATILACAK

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de yapılacak Yaş toplantısına Şûra üyeleri; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bakanlar, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve kuvvet komutanları katılacak. YAŞ üyesi kabine üyelerinin büyük bölümü, Yüksek Askeri Şûra toplantısında ilk kez yer alacak.