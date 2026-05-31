Tedaviyi reddedip kaçan genç, dere yatağına düşerek ağaçta asılı kaldı

31.05.2026 - 23:12Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)

Nevşehir'de psikolojik sorunları nedeniyle götürüldüğü hastanede tedaviyi reddedip kaçmaya başlayan ve bir süre sonra dere yatağına düşerek ağaç dalında asılı kalan S.B. (34), ekipler tarafından kurtarıldı.

Kentte yaşayan S.B., psikolojik sorunları nedeniyle ambulansla götürüldüğü hastanede tedaviyi reddedip, kaçmaya başladı. S.B., bir süre sonra çıkmaz sokağın sonundaki yamaçtan dere yatağındaki ağacın üzerine düştü.

Dere yatağındaki ağacın dalında asılı kalan S.B.’yi olduğu yerden indiremeyen yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. S.B., ekiplerin yaklaşık 45 dakikalık çalışması sonucu mahsur kaldığı ağaçtan kurtarılıp, Nevşehir Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

