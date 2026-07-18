Trabzon'da vadinin içine kuruldu! Görenler yapay zeka sanıyor, turistler akın akın gidiyor

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Bizim beklediğimizden daha fazla yerli turist talebi de oldu. Açıkçası bu kadarını beklemiyorduk. Yerli turistlerden de çok güzel talepler aldık. Uzungöl'ün turizm çeşitliliği diğer bölgelere göre çok daha fazla. Turistik alanlara gelen ziyaretçilerin en çok istediği şeylerden biri, çocuklarının eğlenebilmesidir. Biz de sektör olarak yatırımımızı hep bunun üzerine yaptık ve güzel talepler almaya devam ediyoruz. AR-GE çalışmaları ve projelendirme süreci yaklaşık iki yıl sürdü. Kurulum sürecimiz ise 1,5 ay sürdü. Altyapı, kurulum ve güvenlik tedbirleri konusunda şu ana kadar hiçbir problem yaşamadık. Eğlence sektöründeki ürünler genellikle pahalı oluyor; bu yatırım bizim için de oldukça zorlayıcı oldu. İnşallah güzel bir şekilde muvaffak oluruz" diye konuştu.