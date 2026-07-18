Trabzon'da vadinin içine kuruldu! Görenler yapay zeka sanıyor, turistler akın akın gidiyor
Türkiye'nin ve Doğu Karadeniz'in en önemli turizm merkezleri arasında yer alan Uzungöl'de şelaleler bölgesinde faaliyete geçen dönme dolabı görenler gözlerine inanamıyor.
Yeşil bir vadi içerisinde dere kenarında hizmet vermeye başlayan 40 metre yüksekliğindeki dönme dolap, Arap turistlerden yoğun ilgi görüyor.
Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin dönme dolap sayesinde Uzungöl dışında eşsiz bir vadi ve dağ manzarasını izleme fırsatı bulduğunu belirten işletme sahibi Mesut Kul, özellikle Körfez ülkelerinden gelen ziyaretçilerin dönme dolaba büyük ilgi gösterdiğini söyledi.
Tesislerinin Karadeniz'de kurulan en büyük dönme dolap olduğuna dikkat çeken Kul, "Demirkapı Yaylası yolundaki dönme dolabımıza gelen ziyaretçilerin tepkileri çok iyi.
Özellikle Arap turistler ve Körfez ülkelerinden gelen misafirler, ekstrem eğlence makinelerine binmeyi çok seviyor. Lunapark konusunda da oldukça yoğun talepleri var. Dönme dolabımız 40 metre yüksekliğinde ve Doğu Karadeniz'in en büyüğü. 40 metreye çıkıldığında hemen alt tarafta bulunan set göletler görülebiliyor; ziyaretçiler buradan set göllerini tamamen seyredebilme imkânı buluyor.
Bizim beklediğimizden daha fazla yerli turist talebi de oldu. Açıkçası bu kadarını beklemiyorduk. Yerli turistlerden de çok güzel talepler aldık. Uzungöl'ün turizm çeşitliliği diğer bölgelere göre çok daha fazla. Turistik alanlara gelen ziyaretçilerin en çok istediği şeylerden biri, çocuklarının eğlenebilmesidir. Biz de sektör olarak yatırımımızı hep bunun üzerine yaptık ve güzel talepler almaya devam ediyoruz. AR-GE çalışmaları ve projelendirme süreci yaklaşık iki yıl sürdü. Kurulum sürecimiz ise 1,5 ay sürdü. Altyapı, kurulum ve güvenlik tedbirleri konusunda şu ana kadar hiçbir problem yaşamadık. Eğlence sektöründeki ürünler genellikle pahalı oluyor; bu yatırım bizim için de oldukça zorlayıcı oldu. İnşallah güzel bir şekilde muvaffak oluruz" diye konuştu.
Ziyaretçilerden Selman Likoğlu, dönme dolap sayesinde hem vadi hem de dağ manzarasını aynı anda izlenebildiğini ifade ederek "Burası gerçekten çok güzel bir yer. Uzungöl'e dönme dolabın kurulması çok iyi oldu.
Hem vadi manzarasını hem de dağ manzarasını aynı anda izleyebiliyorsunuz. Yeşillikler içinde eşsiz bir atmosfer sunuyor. Makine biraz yüksek ama güvenlik önlemleri sayesinde herhangi bir sıkıntı olmuyor. İnşallah Trabzon ve Uzungöl turizmine önemli katkılar sağlar" şeklinde konuştu.